Jeder machte sich so schnell wie möglich vom Acker (und dieses Wort ist aufgrund des schlechten Zustands des Rasens in der „Flyeralarm-Arena“ wörtlich zu verstehen). Nachdem mit dem 1:2 gegen Heidenheim die immerhin schon 17. Saisonniederlage der Würzburger Kickers in der Zweitliga-Saison am Freitagabend feststand (wir berichteten), gab es keinen Mannschaftskreis, kein Zusammenkommen, kein Gespräch an der Bank mehr. Einige Akteure schlurften sogar ohne das branchenübliche Abklatschen in die Kabine. Sie Situation des Tabellenletzten wirft brennende Fragen auf.

Worin lagen die Gründe für die 1:2-Heimniederlage der Kickers gegen Heidenheim?

Würzburg kam in der ersten Hälfte gar nicht ins Spiel. „Das lag vor allem an den Heidenheimern“, resümierte FWK-Trainer Bernhard Trares. Grund dafür sei die Zweikampfstärke, die Laufbereitschaft und das Anlaufen gewesen. Dazu schafften es die Kickers nie, aus Ballgewinnen auch mal Ballbesitz zu generieren. Erst als man 0:2 zurücklag, wurde Würzburg besser. Das lässt sich psychologisch leicht erklären: Bis dahin spielten die Kickers „verklemmt“, weil sie etwas zu verlieren hatten; nach zwei Gegentreffern war dieser Knoten gelöst. Dann rannten Feick & Co. mit dem Mute der Verzweiflung an. Auch wenn Kopacz den Ausgleich auf dem Fuß hatte, verdient wäre er nicht gewesen – doch das sah Bernhard Trares etwas anders.

Was ist denn mit den zunächst so gelobten Winter-Neuzugängen den Würzburgern los?

Nachdenklich: Würzburgs Trainer Bernhard Trares muss für den Zweitliga-Endspurt Lösungen für sein Team finden, um den Klassenerhalt zu schaffen. © Frank Scheuring

Hatte es im Januar/Februar noch den Anschein, als hätten sich die Kickers mit Rolf Feltscher, Martin Hasek, Marvin Pieringer, Stefan Maierhofer, Christian Strohdiek und Rajic van la Parra verstärkt, so muss man nach den Eindrücken der jüngsten beiden Niederlagen in Bochum und gegen Heidenheim konstatieren: Die Neuen hoben da das Niveau des Teams nicht mehr, sondern passten sich eher dem Leistungsstand des Vorrundenkaders an. Feltscher: ohne Impulse. Hasek: viel unterwegs, aber nie der gewünschte Ballmagnet. Pieringer: okay, der kommt aus der Regionalliga. Maierhofer: spielte bisher keine Rolle. Strohdiek: patzte gegen Fürth, Bochum und auch gegen Heidenheim. Van la Parra: kaum Einsatzminuten.

Ist das 4-4-2 mit Raute auf Dauer die richtige taktische Ausrichtung für den FWK?

Dieses System war zunächst ein Stabilisator für das von Trainer- und Personalwechseln durcheinander gebrachtes Team. Gegen Bochum und Heidenheim fiel auf, dass die Gegner genau die Schwachstellen dieses Systems, nämlich die Außen, als „Angriffsmarken“ auserkoren hatten und den Kickers da massiv wehtaten. In der Fußballliteratur wird ein 4-4-2 mit Raute den Teams empfohlen, die offensiv ausgerichtet sind und einen „spielstarkem Zehner“ in ihren Reihen haben. Beides ist bei den Kickers nicht der Fall. Zudem würde dem einzigen „Sechser“ Daniel Hägele ein zweikampfstarker Partner an der Seite sehr helfen.

Welche Rolle spielt Trainer Bernhard Trares derzeit?

Es ist vor allem in Corona-Zeiten, in denen der persönliche Kontakt und die Trainingseindrücke fehlen, schwer, die Leistung eines Trainers zu beurteilen. Es fällt allerdings auf: Bei Trares war zuletzt weder eine fußballerische Weiterentwicklung noch eine von ihm bei der Mannschaft eingeimpfte Mentalität für den Abstiegskampf ersichtlich. Auf der Tribüne bekommt man indes mit: Sein Coaching während des Spiels ergeht sich viel in Allgemeinplätzen. Konkrete taktische Anweisungen für die Gruppe und für einzelne Spieler oder Anpassungen hörte man bisher selten bis gar nicht. Gerade jetzt sind gewinnbringende Impulse vom Coach gefordert.

Welche Chancen haben die Kickers noch auf den Ligaverbleib?

„Minimalste“. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt jetzt sieben Punkte. Sollte Osnabrück sein Nachholspiel in Regensburg gewinnen, sind es sogar deren neun. Die Kickers müssten in den verbleibenden zehn Saisonspielen punkten wie ein Aufstiegsanwärter der 2. Bundesliga. Solcherlei Optimismus verbietet sich nach den jüngsten Auftritten…