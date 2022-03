Die Würzburger Kickers verlieren gegen Köln

Würzburg. Der FC Würzburger Kickers hat am Freitagabend das für den Klassenerhalt so wichtige Drittliga-Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 0:1 verloren. Das war ein Rückschlag nach zuletzt zwei Ligasiegen in Serie. Mit einem Erfolg hätten die Unterfranken zumindest über Nacht auf einen Nichtabstiegsplatz springen können – erstmals seit Oktober 2021.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FC Würzburger Kickers – Viktoria Köln 0:1

Würzburg: Bonmann, Schneider (63. Waidner), Strohdiek, Kraulich, Kurzweg, Perdedaj (76. Stefaniak), Hägele, Kopacz, Pourié, Herrmann (71. Hausjell), Sané.

Köln: Nicolas, Lorch (62. Buballa), Sontheimer, Philipp (83. Rossmann), Heister, Klefisch, Siebert, Fritz, Marseiler (46. Amyn), Risse, Hong (87. Höck).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 0:1 (6.) Fritz. – Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau). – Zuschauer: 2643.