Würzburg. FC Würzburger Kickers – SSV Jahn Regensburg 1:1

Würzburg: Bonmann, Lotric, Munsy (64. Baumann), Douglas, Hägele, Kopacz, Feltscher, Strohdiek, Ronstadt (81. Toko), Hasek (81. Dietz), van la Parra (72. Maierhofer).

Regensburg: Meyer, Gimber, Saller (85. Hein), Besuschkow, Vrenezi (73. Becker), George (85. Moritz), Wekesser, Otto (61. Opoku), Albers, Makridis (73. Caliskaner), Elvedi.

Tore: 1:0 (22.) Munsy. 1:1 (75.) Weckesser. – Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte gegen Würzburgs Co-Trainer Sachs wegen Reklamierens (76.). - Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg). – Zuschauer: keine zugelassen.

Der FC Würzburger Kickers hat das Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntagnachmittag gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:1 beendet. Die Führung durch Munsy aus der ersten Hälfte reichte dem FWK nicht zum dringend erforderlichen Sieg für den Klassenerhalt. Trotzdem ist rechnerisch noch alles möglich. Einen ausführlichen Bericht Lesen Sie am Abend auf www.fnweb.de und in unserer Printausgabe vom 22. März.