Maximilian Zaiser erzielt hier zwar das frühe Tor zum 1:0 für die Würzburger Kickers im Regionalliga-Heimspiel gegen den SV Viktoria Aschaffenburg – am Ende spielte der FWK aber nur 1:1. Trotzdem sieht Trainer Marco Wildersinn sein Team bereit für das Topspiel am kommenden Samstag in Unterhaching.

© Frank Scheuring