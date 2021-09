Auf Kickers-Cheftrainer Torsten Ziegner wartet am Samstag-Nachmittag in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena mindestens eine Premiere. Erstmals in seiner Trainerlaufbahn wird er während der 90 Minuten seine Mannschaft nicht von der Seitenlinie aus coachen dürfen. Nach seiner Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit, nach dem Gegentreffer zum 1:1 am letzten Sonntag in der Partie gegen den 1.FC

...