Der Trainer erklärt, was den Kickers klar sein muss

Drei Spiele innerhalb von sechs Tagen: Für die Würzburger Kickers steht eine ambitionierte Englische Woche auf dem Programm – die letzte in diesem Jahr. Einen Tag mehr Pause zwischen den zwei anstehenden Spielen hätte sich Kickers-Trainer Marco Wildersinn schon gewünscht, erklärte er nach dem Pokalerfolg am Dienstag. Mit Ach und Krach schafften die „Rothosen“ im Verbandspokal-Viertelfinale gegen Regionalliga-Neuling Vilzing nach Elfmeterschießen das Weiterkommen. In den 90 Minuten blieb es bei einem torlosen Unentschieden. „Es muss und kann nicht immer ein Torfestival sein“, erklärte Wildersinn. „Das muss uns auch für den weiteren Saisonverlauf klar sein.“ Die Erwartungshaltung nach den letzten Spielen der Kickers ist überbordend. Auch Vilzings Trainer gab nach dem Pokalspiel zu, dass ihn das Los gar nicht gefiel. Nach der 0:1-Heimniederlage im Spitzenspiel gegen Unterhaching am neunten Spieltag, gewannen die Würzburger alle vier folgenden Ligaspiele, bei einer beeindruckenden Tordifferenz von 24:6.

„Es wird nicht immer spielend leicht bei uns laufen“, warnt Wildersinn. Defensiv gelang es im Umkehrschluss nach der wackeligen und zu sorglosen Vorstellung gegen Augsburg am vergangenen Samstag (6:3) gegen Vilzing wieder deutlich stabiler zu stehen. Keine einzig echte Torchance ermöglichte die FWK-Hintermannschaft den Niederbayern.

Maximilian Zaiser (l.) steht trotz Platzwunde bereit. © Frank Scheuring

Schon im nächsten Spiel der „verschärften“ Englischen Woche, zurück im Ligabetrieb, am Freitagabend beim Schlusslicht SV Heimstetten, erwartet der Spitzenreiter aus Unterfranken eine neuerlich knifflige Aufgabe. „Man könnte davon ausgehen, dass wir dahin fahren und mal locker die drei Punkte mitnehmen. So leicht werden sie es uns aber nicht machen.“ Die Mannschaft aus dem Münchner Umland spielte in sechs der vergangenen zehn Jahre in der Regionalliga Bayern

Wildersinns Warnung

Kickers-Coach Wildersinn, der am Donnerstag seinen 42. Geburtstag feierte, warnt nicht zu Unrecht vor der Heimstärke des Tabellenletzten, der neun seiner bislang zehn Punkte auf heimischen Platz holte. Nicht zu unterschätzen ist auch die Heimstettener Offensive, mit dem Duo um Lukas Riglewski (5 Tore) und Emre Tunc (6).

Noch kniffliger wird die Aufgabe der Kickers am Montag, mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Wacker Burghausen. Der Ex-Zweitligist rangiert vor dem Doppelspieltag gerade einmal fünf Punkte hinter den Kickers. In der Fremde sind die Niederbayern gar noch unbesiegt. Überhaupt musste die Mannschaft des isländischen Trainers Hannes Sigurdsson erst eine Niederlage einstecken – am dritten Spieltag gegen die DJK Vilzing (0:2). Bei den Kickers mit auf dem Platz stehen wird Mittelfeldmann Maximilian Zaiser, trotz seiner schmerzhaften Verletzung während des Pokalspiels. Der 23-Jährige musste noch im Stadion mit vier Stichen am Mund genäht werden.