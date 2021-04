Der nächste Breunig im Profikader

Voller Zuversicht sind die Würzburger Kickers am Freitag nach Hamburg gereist. Dort steht am Samstag ab 13 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an. Weiter gaben die Unterfranken bekannt, dass sie erneut ein Talent aus der eigenen Jugend mit einem Profivertrag ausgestattet haben.

Volle Kapelle: Der FC St. Pauli kann das Duell gegen den FC Würzburger Kickers (13 Uhr, live Sky) ohne Personalprobleme bestreiten. Das bestätigte Trainer Timo Schultz: „Du bist im Saisonendspurt, wo normalerweise die Kräfte ausgehen, bei uns hat man aber das Gefühl, dass wir von Woche zu Woche fitter werden. Wenn ich die Jungs fragen würde, wer spielen will, würden wahrscheinlich alle den Arm heben. Mit der Einschränkung von Christopher Buchtmann und Ryo Miyaichi, dass es nicht für 90 Minuten reichen würde. Bei mir im Trainerbüro hängt eine Taktiktafel mit allen Namen drauf und nur noch Avevor steht oben links bei den Verletzten. Es ist eine tolle Situation für mich, als Trainer erlebt man das selten.“ Derweil möchte Schultz den Krach der Würzburger Kickers mit dem Deutschen-Fußball-Bund (DFB) bezüglich der getroffenen Schiedsrichterentscheidungen nicht bewerten: „Das ist eine Entscheidung der Kickers und deren Sponsor. Ich glaube aber nicht, dass das Auswirkungen auf den Schiedsrichter am Wochenende hat. Dafür sind die Schiedsrichter in Deutschland einfach zu gut ausgebildet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.“ Zuletzt blieben die Kiezkicker dreimal in Folge ungeschlagen. Trotzdem betont Schultz zur aufkommende Euphorie am Millerntor: „Zu einer Saison gehören nun mal 34 Spieltage und wir waren an den ersten 13, 14 Spieltagen einfach nicht gut genug. Jetzt haben wir einen Lauf und zeigen Leistungen, mit denen wir zu den Top-Mannschaften der Liga gehören. Ich tue mich sehr schwer damit, jetzt zu sagen, dass noch was drin wäre, hätten wir in der Hinrunde zwei, drei Siege mehr geholt. Dann hätten wir nicht diese Konsequenzen im Winter gezogen.“

Treue: Derweil betont FWK-Akteur Lars Dietz: „Es ist eine schwierige Situation. Der Druck ist groß, aber wir glauben an uns.“ Auch was seine eigene Zukunft in Würzburg angeht hat der Defensivspieler klare Vorstellungen: „Ich habe bei den Kickers langfristig für drei Jahre unterschrieben und der Vertrag gilt auch für die 3. Liga. Ich fühle mich hier bei den Würzburger Kickers wohl. Aber unser ganzer Fokus liegt auf den restlichen Spielen in der 2. Bundesliga.“ Dagegen warnt Pauli Trainer Timo Schultz davor den FWK zu unterschätzen: „Sie haben in der Rückrunde mehr gepunktet als noch in der Hinserie, sie haben in Hannover unter dem neuen Trainer ja auch gewonnen und gegen Nürnberg verdient Unentschieden gespielt. Sie haben noch mal Morgenluft gewittert und sind drauf und dran, den Anschluss herzustellen. Der Abstand ist nicht zu groß. Wenn man es schafft, zwei, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, dann ist man wieder dran oder auch schon vorbei. Das hat man bei uns ja gesehen. Ich habe mir die letzten beiden Spiele der Kickers angeschaut, da haben unter dem neuen Trainer sehr gut umgeschaltet und bei Standards waren sie sehr gefährlich.

Neuer: Der FC Würzburger Kickers hat ein weiteres vielversprechendes Nachwuchstalent langfristig an sich gebunden und mit einem Profivertrag ausgestattet. Louis Breunig, der jüngere Bruder von dem an Admira ausgeliehenen Maximilian Breunig, unterschrieb beim FWK einen langfristigen Kontrakt.

Der Innenverteidiger erlernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein SV Theilheim, ehe ihm über den Würzburger FV der Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum der Spvgg. Greuther Fürth gelang. Nach drei Jahren beim Kleeblatt wechselte er im Sommer 2018 zu den Rothosen, bei denen er als jüngerer Jahrgang in der U17-Bayernliga bereits eine wichtige Stütze war und sich seither kontinuierlich weiterentwickelte. Auch in der aktuellen, unterbrochenen Spielzeit absolvierte er alle vier Partien. Breunig wäre in der kommenden Saison noch in der U19 spielberechtigt.

„Ich bin sehr stolz, meinen ersten Profivertrag bei den Kickers unterschrieben zu haben. Es ehrt mich, dass die Verantwortlichen mir dieses Vertrauen und diese Wertschätzung entgegenbringen“, sagt der 17-Jährige, der sich trotz mehrerer anderer Angebote für einen Verbleib am Dallenberg entschied. „Ich habe nach den vielen Jahren im Leistungszentrum in Fürth und hier in Würzburg natürlich davon geträumt, Profi zu werden. Dass es nun hier, nahe meines Heimatorts, bei den Kickers klappt, ist natürlich umso schöner. Ohne die Unterstützung meiner Familie, die mir immer zur Seite stand, meinen Freunden und meinen bisherigen Trainern wäre das jedoch nicht möglich gewesen. Ihnen bin ich sehr, sehr dankbar.“

Auch Sebastian Schuppan, Vorstand Sport des FC Würzburger Kickers, freut es, dass Breunig sich für die Kickers entschieden hat: „Wir sind von seiner Qualität überzeugt und hoffen, dass er sich zu einem festen Bestandteil unserer Profimannschaft entwickelt. Deshalb freuen wir uns, dass er bei uns unterschrieben hat. Er hat sich sowohl in der U17 in seinem ersten Jahr hier am Dallenberg, als auch in dieser Saison als Jahrgangsjüngerer durchgesetzt und sein Potenzial nachgewiesen. Louis ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, täglich hart an sich zu arbeiten. Zudem zeigt es unser großes Interesse daran, auf selbst ausgebildete Nachwuchsspieler zu bauen und sie in den Profibereich zu führen. Die Tür ist immer offen.“

Offen war diese Tür bereits im Sommer 2019 für Breunigs älteren Bruder Maximilian, der nach der aktuellen Saison nach seiner Ausleihe nach Wien wieder nach Würzburg zurückkehrt. „Wir haben früher immer zusammen gebolzt. Es ist schon etwas Besonderes, mit meinem Bruder in einem Team zu spielen. Darauf freue ich mich sehr“, sagt der 17-Jährige.