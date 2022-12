Den freien Fall erst einmal gestoppt

Ein turbulentes Jahr 2022 erlebte der FC Würzburger Kickers. Nach insgesamt sieben Jahren in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga mussten die Unterfranken im Sommer einen kompletten Neustart in der Regionalliga Bayern wagen. Dabei feierte man am Dallenberg im Sommer 2020 noch den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Doch nach dem Abstieg aus dem Unterhaus ging der Niedergang unvermindert weiter. Es folgte eine neue Saison in der 3. Liga voller Personal-Chaois und Trainerwechsel. Nach einem 1:2 beim 1. FC Saarbrücken trennten sich die Kickers im Februar vom damaligen Coach Danny Schwarz. Der Fußballlehrer hatte erst im Oktober 2021 die Nachfolge von Torsten Ziegner angetreten. Schwarz war Trainer Nummer fünf, seit Michael Schiele am zweiten Spieltag der Zweitliga-Saison 2020/21 entlassen worden war.

Im Saisonendspurt sollte dann Ralf Santelli (Leiter des Nachwuchsleistungszentrums) den Klassenerhalt sichern. Dies misslang jedoch. Das endgültige Aus in der 3. Liga stand bereits vor dem letzten Saisonspiel beim FSV Zwickau fest. Trotzdem dürfte die deftige 0:7-Niederlage bei den Westsachsen in Erinnerung bleiben. Selbst Trainer Ralf Santelli stellte damals voller Ironie fest: „Wir wollten einen bleibenden Eindruck hinterlassen, das ist uns ganz gut gelungen.“

Jäger geht, Hirsch kommt

Abseits des Rasens hatte der damalige Vorstandsvorsitzende Christian Jäger bereits vor Monaten seinen Rückzug angekündigt. Seit Juli steht mit Benjamin Hirsch ein Mann an der Spitze der Profifußball-AG, der früher in der Jugend selbst für die „Rothosen“ spielte. Zur Saison 2011/12 wurde Hirsch, der zuvor die Spiele meist im Fanblock verfolgt hatte, zunächst Sportlicher Leiter und später Vorstand Sport in Würzburg. Der FWK schaffte in dieser Zeit den Sprung in die Regionalliga.

Nach dem Aufstieg in den Profifußball war er Sicherheitsbeauftragter für den Verein. Für den 43-Jährigen sind die Würzburger Kickers also eine echte Herzensangelegenheit. Zudem konnten der FWK im Sommer eine weitere wichtige Position neu besetzen. So bekleidet den Posten des Sportvorstands der einstige Scout von Arsenal London, Jürgen Kost, diesen Posten jetzt.

„Wir haben bei den Neuverpflichtungen vor allem auch auf die charakterlichen Eigenschaften der Spieler geachtet’’, blickt Marco Wildersinn auf den Neuaufbau am Dallenberg zurück. Der 42-Jährige stand von 2014 bis 2020 in 211 Spielen bei der U23 der TSG 1899 Hoffenheim an der Seitenlinie und führt die „Rothosen“ in der Regionalliga Bayern zurück in die Erfolgsspur.

Auch wenn der Start in die Saison 2022/23 mit einem Punkt aus den beiden ersten Spielen eher holprig verlief. Am dritten Spieltag sollte sich dies aber schlagartig ändern. Beim 6:0-Heimerfolg gegen den FC Pipinsried schossen sich die Kickers sprichwörtlich den Frust von der Seele und sorgten somit für das erste Spektakel am Dallenberg.

„Am Ende geht es, egal wo die Spieler herkommen, um eins: Es darf sich nie mehr wiederholen, dass die Zuschauer nach einem Spiel das Gefühl haben, die Mannschaft habe nicht alles gegeben,“ lautete vor der Saison ein Wunsch von Benjamin Hirsch. Dieser sollte in Erfüllung gehen.

Denn keine andere Regionalligamannschaft in Deutschland hat zur Winterpause so viele Tore erzielt wie die Kickers (23 Spiele, 71 Tore). In der Regionalliga Bayern scheint sich der Verein also wieder auf seine Tugenden zu besinnen und steht mit lediglich drei Punkten hinter Ligaprimus Spvgg. Unterhaching glänzend dar.

Neuer Investor?

Der sportliche Niedergang hat sich aber auch auf die Finanzen niedergeschlagen. Während der Profizugehörigkeit standen teilweise vier Trainer auf der „Payroll“. Doch die Lage scheint sich zu entspannen; so verdichteten sich zum Jahresende die anzeichen, dass die 49 Prozent Anteile an den Kickers, die Ex-Investor Thorsten Fischer (Flyeralarm-Chef) zum Verkauf gestellt hat, nun von einem anderen Unternehmen übernommen werden. Einzelheiten dazu sollen zu Beginn des neuen Jahres bekannt gegeben werden.