„... dann wissen wir, wo die Reise hingeht“

Spielweise: „Die dritte Liga ist einfach eine Zweikampf-Liga, in der es viel darum geht, das Spiel zu unterbrechen, eine defensive Ausrichtung zu haben und das Spiel zu zerstören. Vielleicht einfach umzuschalten, weil das ein bisschen einfacher ist, als ein Spiel mit dem Ball aufzuziehen. Deswegen geht es viel mehr in schnelle Pressingsituationen, in viele Ballverluste, dadurch wird es natürlich viel hektischer und wirkt immer ein bisschen wilder, weil man es irgendwie ausgleichen muss, dass es am Ball doch Unterschiede gibt,“ so beurteilt SVWW-Cheftrainer Markus Kauczinski die Spielweise in der 3. Liga. Der 52-Jährige hatte Ende Oktober des vergangenen Jahres das Traineramt in Wiesbaden von Rüdiger Rehm übernommen und saß bisher in 13 Ligaspielen (sechs Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen) auf der Bank. Dabei kommt der gebürtige Gelsenkirchener auf einen Punkteschnitt von 1,62:

Verlängerung: Der SV Wehen Wiesbaden kann auch in den kommenden beiden Spielzeiten auf die Dienste von Florian Stritzel bauen. Der 28-Jährige Torhüter, dessen Vertrag zum Saisonende ausgelaufen wäre, unterzeichnete beim SVWW ein neues bis zum 30.06.24 datiertes Arbeitspapier: „Die Verlängerung ist für mich ein logischer Schritt. Ich fühle mich beim SVWW sehr wohl und musste daher nicht lange überlegen. Die Verantwortlichen haben mir hier sehr viel Vertrauen entgegengebracht und das möchte ich auch künftig auf dem Platz mit guten Leistungen zurückzahlen.“ Stritzel war zu Saisonbeginn vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 nach Wiesbaden gekommen und bestritt bislang 24 Drittliga-Spiele für die Hessen. Stritzel hielt in der Liga bislang elfmal seinen Kasten sauber. Noch häufiger ohne Gegentor blieben nur Braunschweigs Fejzic (12) und Kaiserslauterns Raab (13).

Erfolgsserie: Die letzten drei Drittligaspiele hat der SV Wehen Wiesbaden allesamt für sich entschieden. Für Offensivspieler Lucas Brumme soll dieser Lauf auch gegen Würzburg weitergehen: „Wenn wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen, haben wir gute Chancen nach oben zu gehen.“ Es wird also weiter von der Rückkehr in die 2. Bundesliga geträumt, „Das haben wir uns jetzt hart erarbeitet. Wir haben auch schon viel vorher darüber geredet, deshalb genießen wir jetzt den Moment und wissen, dass wir gegen Würzburg wieder weitermachen müssen,“ betonte Kauczinski nach der Partie in Dortmund. Mit 43 Punkten belegt das Team aus der hessischen Landeshauptstadt nach 28 Spieltagen den achten Tabellenplatz und ist somit nur noch fünf Zähler von Relegationsplatz drei entfernt. Allerdings haben die Braunschweiger, die diesen Rang mit 48 Punkten belegen, eine Partie weniger absolviert. pati