„Dalle“ wird langsam zur Festung

Langsam aber sicher pirschen die Würzburger Kickers sich an die Tabellenspitze der Regionalliga Bayern heran. Gegen den Überraschungstabellenführer DJK Vilzing boten die Kickers beim 2:1-Sieg, der dem Spielverlauf angemessen hätte viel deutlicher ausfallen müssen, am Freitag eine überzeugende Leistung (die FN berichteten). Der Würzburger Dallenberg schindet in der Viertklassigkeit gewaltig

...