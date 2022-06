Boden unter die Füße bekommen

„Wir wollen eine solide Saison spielen mit Tendenz nach oben. Es wird nach dem freien Fall darum gehen, Boden unter den Füßen zu bekommen. Wo wir uns dann in der Tabelle einsortieren sollten, ergibt sich schon automatisch aus der Tatsache, dass etwa ein Drittel der Mannschaften in der Regionalliga Bayern unter Profibedingungen arbeitet. Weil wir dazu gehören, sollten wir auf jeden Fall in diesem oberen Drittel landen. Nach dieser Aufschlagssaison in der Regionalliga wollen wir wieder angreifen. Denn wer sich dauerhaft in der Regionalliga einrichten will, braucht diesen Aufwand nicht betreiben. Deswegen ist für uns ganz klar: Wir wollen zurück in den Profifußball!“ So formuliert Benjamin Hirsch die Ziele des FC Würzburger Kickers für die Regionalliga-Bayern-Saison 2022/23.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die angestrebten Ziele zu erreichen möchte der designierte Vorstandsvorsitzende der Kickers noch mehr die Menschen aus der Region mit ins Boot holen: „Die Kickers können viel mehr als sie in den letzten zwei Jahren haben vermuten lassen. Wir haben bisher einiges erreicht, aber wir haben bislang noch nicht die Menschen in der Region so mitgenommen, wie das möglich wäre. Das wollen wir jetzt anpacken.“

Zudem gaben die Rothosen erste Termine für die anstehende Sommervorbereitung bekannt. Demnach bittet der neue Kickers-Trainer Marco seine Mannschaft am Donnerstag, 9. Juni, um 14 Uhr zum Trainingsauftakt. Dort präsentieren sich die Kickers erstmals ihren Fans und den Medienvertretern, ehe am Sonntag, 19. Juni, um 13.30 Uhr der erste Test bei Bayernligist Eintracht Bamberg ansteht. Für das Testduell am 25. Juni steht der Gegner noch nicht fest. Vom 27. Juni bis 3. Juli reisen die Rothosen ins Trainingslager nach Amberg in der Oberpfalz. Dort stehen neben der täglichen Trainingsarbeit zwei weitere Testspiele gegen die DJK Ammerthal (Mittwoch, 29. Juni, in Ammerthal) und die DJK Gebenbach (Samstag, 2. Juli, in Gebenbach) an. Die Saison beginnt vom 14. bis 17. Juli. pati

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2