Beschleuniger im Kampf um Ligaverbleib?

Die ganze 3. Liga blickt derzeit nach München. Spielt Türkgücü München die Saison zu Ende oder nicht? Die Anzeichen verdichten sich, dass der Verein, der unlängst Insolvenz angemeldet hat und dafür mit einem Elf-Punkte-Abzug belegt wurde, sein Team vorzeitig zurückziehen wird, falls bis Monatsende kein neuer Investor gefunden wird. Das hätte weitreichende Folgen – auch für die Würzburger Kickers.

Zieht Türkgücü vor dem 34. Spieltag zurück, würden alle Spiele der Münchner annulliert werden. Erfolgt der Rückzug danach, würden alle Ergebnisse gewertet werden und die ausstehenden vier Spiele mit 2:0 für die Gegner gewertet werden. Die Punkte aus dem 2:1-Hinspielsieg gegen Türkgücü drohen den Kickers also flöten zu gehen. Bei einem Rückzug Türkgücüs, der schon Ende März erfolgen könnte, würde der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den derzeit Viktoria Berlin innehält, für den FWK von vier auf sechs Punkte anwachsen, zudem würde das Rückspiel am Sonntag, 3. April, in München erst gar nicht stattfinden.

Was Strohdiek denkt

„Das können wir nicht beeinflussen. Wir nehmen es, wie es kommt.“, meint Kickers-Innenverteidiger Christian Strohdiek: „Es zeigt einfach, dass Fußball nicht nur Geld reinfeuern ist.“ Er würde den Rückzug bedauern, nicht nur, weil die Kickers eine der Mannschaft wären, die dadurch einen deutlichen Nachteil erfahren. „Wenn ein Ligabetrieb nicht aufrechterhalten werden kann, ist es das Schlimmste, was im Fußball passieren kann.“

Dabei denkt er auch an die Spieler von Türkgücü und alle Vereinsmitarbeiter. „Da sind viele dabei, die hohen Anteil daran haben, dass das dort überhaupt so auf die Beine gestellt werden konnte. Nirgends steht nur eine Person dahinter. Es ist eine sehr tragische Situation.“ Vermutlich auch für die Kickers. skr