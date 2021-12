Beide sollen profitieren

Der FC Würzburger Kickers und der Bayernligist TSV Abtswind gehen sportlich gemeinsame Wege. Initiiert wurde die Zusammenarbeit von Christoph Mix, TSV-Manager und geschäftsführender Gesellschafter der Kräuter Mix GmbH (Hauptsponsor des TSV Abtswind) und Jochen Seuling, dem Leiter Soccer-Flyeralarm Sportmanagement. Beide sind seit Jahren freundschaftlich miteinander verbunden, Seuling war unter anderem von 2012 bis 2014 Trainer beim TSV Abtswind. Die Vertreter beider Vereine unterzeichneten einen langfristig ausgerichteten Kooperationsvertrag, von dem beide gleichermaßen profitieren sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Hauptziel der Vereinbarung richtet sich im Nachwuchsbereich auf den sportlichen und fachlichen Support für Trainer und Spieler des TSVs, mit einem gegenseitigen Wissenstransfer in den Bereichen Vereinsorganisation und -infrastruktur. Darüber hinaus sieht der Kooperationsvertrag vor, dass Trainer des Vereins mindestens zweimal im Jahr an Workshops der Kickers teilnehmen und ein Würzburger Lizenzspieler im Zuge einer Vereinsveranstaltung in Abtswind vor Ort sein wird.

Im Erwachsenenbereich sieht die Kooperation vor allem vor, dass die Kickers an den 1956 gegründeten Verein besonders talentierte Spieler aus der U19 oder Jungprofis an den TSV abgeben, um dort Spielpraxis sammeln zu können und den Klub fußballerisch zu verstärken.

Jochen Seuling sagt: „Mit dem Abschluss der Kooperation mit dem TSV ist eine seit längerer Zeit Idee nun umgesetzt wurde und die Inhalte der Kooperation im Wesentlichen festgelegt sind. Diese gilt es jetzt mit Leben zu füllen.“ alk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2