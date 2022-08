Die Würzburger Kickers sind nach zuletzt zwei Siegen in Folge in der Regionalliga-Saison angekommen. Mit einem Heimsieg am Samstag gegen Aufsteiger SpVgg Ansbach soll die bis hierhin makellose englische Woche gekrönt werden.

Der 3:2-Auswärtssieg gegen den VfB Eichstätt war eine echte Reifeprüfung. Zwei Mal führten die Kickers, zwei Mal glichen die traditionell heimstarken Oberbayern aus

...