„Baskets” trennen sich von Trainer: Keine Entwicklung mehr erkannt

Und jetzt auch noch das: Musste Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg am Montagnachmittag verkünden, dass sich der Modeausstatter s.Oliver am Ende der laufenden Saison als Hauptsponsor des Vereins zurückzieht (wir berichteten), kam am Montagabend um 19.38 Uhr noch eine Pressemitteilung der „Baskets“ mit überraschendem Inhalt. Sie begann mit: Nach 109 BBL-Spielen seit 2018 trennen sich die Wege von s.Oliver Würzburg und Headcoach Denis Wucherer: Das Ende der Zusammenarbeit wurde dem 48-Jährigen am späten Montagnachmittag mitgeteilt.

Nun, die Frage ist, ob diese Meldung wirklich so überraschend kam. Es knirschte schon lange rund um das Trainingszentrum in der Frankfurter Straße, und im Umfeld der „Baskets“ wurden die Fragen immer lauter, ob Denis Wucherer wirklich noch der richtige Trainer für die Würzburger sei. Den letztlichen Ausschlag für die Freistellung des ehemaligen Nationalspielers gab die jüngste Heimniederlage gegen Braunschweig. Diese fiel mit einem Punk Unterschied zwar nur hauchdünn aus, doch Beobachter der Begegnung berichteten, dass der Leistungsunterschied deutlich größer - sprich Braunschweig klar besser war. Würzburg rutsche mit dieser Niederlage erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz ab.

Zerknirscht: Denis Wucherer wurde am Montagnachmittag beim Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg in seiner Funktion als Trainer freigestellt. © Becker

„Uns von Denis zu trennen, war alles andere als eine leichte Entscheidung, die wir nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung getroffen haben. Denis ist ein toller Typ, der von Anfang an ganz hervorragend zu Würzburg, zu unserem Club und zu unserer Philosophie gepasst hat“, betont Geschäftsführer Steffen Liebler und fügte an: „2019 sind wir gemeinsam ins Finale um den FIBA Europe Cup eingezogen und haben die Playoffs nur um einen Sieg verpasst. Als im März 2020 die Corona-Pandemie begonnen hat, standen wir in der Tabelle auf einem Playoffplatz. In unserer aktuellen sportlichen Situation sehen wir aber keine andere Möglichkeit, als zu handeln und dem Team neue Impulse zu geben. In den letzten Wochen konnten wir leider keine Entwicklung in eine positive Richtung mehr erkennen.“

Viele Verletzte hemmen

Den Niedergang allerdings nur an Denis Wucherer fest zu machen, ist nicht ganz korrekt, weil die Mannschaft immer wieder durch lange verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt war. Center Nicolas Carvacho, der in dieser Saison nicht mehr wird auflaufen können, und Point Guard Luciano Parodi, der erst zwei volle Pflichtspiele absolvieren konnte, fehlten Wucherer.

Das Training der Mannschaft übernehmen zunächst Co-Trainer Steven Key und Sport-Manager Kresimir Loncar. Wer am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen die Hamburg Towers an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. s.Oliver Würzburg ist bereits mit mehreren Kandidaten in Kontakt.