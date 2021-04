Bankrotterklärung statt Abstiegskampf

FC St. Pauli – FC Würzburger Kickers 4:0

AdUnit urban-intext1

St. Pauli: Stojanovic, Zander, Ziereis, Lawrence (56. Reginiussen), Paqarada, Becker (72. Wieckhoff), Benatelli, Zalazar (56. Viet), Kyereh (77. Makienok), Marmoush (56. Daschner), Dittgen.

Würzburg: Giefer, Ronstadt (82. Feick), Strohdiek, Kraulich, Feltscher, Hägele, Dietz, Hasek (46. Lotric), Munsy (62. Nikolov), Kopacz (46. van la Parra), Pieringer (46. Baumann).

Tore: 1:0 (4.) Marmoush, 2:0 (18.) Benatelli, 3:0 (22.) Paqarada, 4:0 (50.) Kyereh. – Schiedsrichter: Christian Dingert (Gries).

AdUnit urban-intext2

Groß war der Frust beim FC Würzburger Kickers nach der 0:4-Klatsche am Samstag beim FC St. Pauli. Die Kickers zeigten vor leeren Rängen am Millerntor-Stadion ihr mit Abstand schlechtestes Saisonspiel und ließen dabei jegliche Grundtugenden im Abstiegskampf vermissen. Während sich die Hausherren extrem spielfreudig und selbstbewusst zeigten, agierte der FWK derart überfordert, dass sogar eine noch höhere Niederlage möglich gewesen wäre.

„Man muss ganz klar sagen, dass das weder zweitliga- noch Drittligareif war, was wir hier heute präsentiert haben. Denn wir haben alles vermissen lassen, was den Fußball ausmacht. Gerade was in der ersten Halbzeit abgelaufen ist, war einfach nur peinlich. So etwas darf einfach nie wieder passieren“, zeigte sich Würzburgs Kapitän Christian Strohdiek nach der Partie bedient.

AdUnit urban-intext3

Höchste Saisonniederlage

Durch die höchste Saisonniederlage ist der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf zehn Punkte angewachsen. Damit schwinden die Hoffnungen der Rothosen auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga weiter dahin. Dementsprechend appelliert Strohdiek an seine Teamkollegen: „Wir müssen einfach alles dafür tun. Jeden einzelnen Tag und in jedem Spiel alles rauszuhauen. Denn das hat etwas mit der Einstellung zu tun.“

AdUnit urban-intext4

Shapourzadeh verwundert

Die Geschichte des Spiels ist dabei schnell erzählt. Omar Marmoush erzielte die frühe Führung für die vom Anpfiff an dominierenden Kiez-Kicker (4.), Rico Benatelli (18.) und Leart Paqarada (22.) erhöhten binnen vier Minuten auf 3:0. Der 26-Jährige machte nach dem Spiel auch deutlich, was den FCSP aktuell so stark macht: „Das Selbstvertrauen spielt momentan eine riesen Rolle, die Spielfreude ist riesig. Die Dominanz, die wir momentan auf den Platz bringen, ist schon super. Es macht tierisch Spaß.“ Dagegen sorgte der Würzburger Auftritt für viel Verwunderung. So betonte Ex-Rothose Amir Shapourzadeh beim Pay-TV Sender Sky: „Die erste Halbzeit war schon fast eine Bankrotterklärung. Das ist natürlich viel zu wenig um in der 2. Liga zu blieben.“

Während Pauli-Cheftrainer Timo Schultz zu Beginn der zweiten Halbzeit keine Wechsel vornahm, nahm Ralf Santelli gleich drei Veränderungen vor. Mitja Lotric, Dominic Baumann und Rajiv van la Parra waren für Martin Hasek, Marvin Pieringer und David Kopacz dabei. Am Spielgeschehen änderte das aber nichts, die Norddeutschen hatten weiterhin mehr vom Spiel und erhöhten durch Kyereh frühzeitig auf 4:0 (50.). Spätestens jetzt steuerten die Kickers auf ein echtes Debakel zu.

Noch mehr Chancen

Dass es nicht so weit kam lag dann auch an der mangelnden Chancenverwertung der Hausherren. So vergaben Lukas Daschner(61., 66.), Kyereh (63.) und Maximilian Dittgen (62., 79.) weitere gute Einschussmöglichkeiten.

Auch deshalb fiel das Fazit von FWK-Interimstrainer Ralf Santelli ernüchternd aus: „Heute hat gar nichts geklappt von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, jeder weiß, wie das ausgesehen hat.“