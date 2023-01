Fußball-Regionalligist FC Würzburger Kickers präsentiert mit Andrè Leipold seinen ersten Neuzugang in der Winterpause. Der 21-jährige Stürmer kommt per Leihe bis zum Saisonende vom SV Darmstadt 98. Dort war er beim Herbstmeister und Aufstiegskandidaten der 2. Liga in dieser Spielzeit zu vier Kurzeinsätzen gekommen.

In der Jugend beim FC Bayern

In der Jugend spielte André

...