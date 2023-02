Auf Schönheit verzichtet er gerne

TSV Abtswind – FC Würzburger Kickers 1:3

Würzburg: Verstappen, Wegmann, Göttlicher, Müller, Caciel (82. Aksu), Karimani, Zaiser (82. Ursu), Montcheu, Kurzweg (71. Fischer), Leipold (46. Junge-Abiol), Helmer (71. Sané).

Tore: 0:1 (2.) Karimani, 0:2 (39.) Wegmann, 1:2 (41.) Wächter, 1:3 (79.) Fischer. - Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim).

Fußball-Regionalligst FC Würzburger Kickers hat die Wintervorbereitung mit dem erhofften Erfolgserlebnis abgeschlossen. Beim Bayernligisten TSV Abtswind setzten sich die Kickers mit 3:1 (2:1) durch.

Dabei verzichtet FWK-Trainer Marco Wildersinn im Hinblick auf das kommende Ligaduell gegen Türkgücü München auf Ivan Franjic, Domenico Alberico, Daniel Hägele und Tim Littmann. Sicher ausfallen werden in den kommenden Wochen Marc Richter (Schulterverletzung), Vincent Friedsam (Bruch im Handegelenk), Dominik Meisel (Bänderriss im Sprunggelenk) und Thomas Haas (Muskelbündelriss).

Verstappen ist die Nummer 1

Im Tor durfte sich erneut Eric Verstappen über die komplette Spielzeit beweisen. Hingegen muss sich Maximilian Perez Hintermeier erst einmal mit dem Status der Nummer zwei zufriedengeben. Laut Marco Wildersinn sei die Entscheidung in dieser Trainingswoche gefallen: „Deshalb haben wir Eric heute auch die Möglichkeit gegeben, über die volle Distanz auf dem Feld zu stehen und sich Sicherheit zu holen.“

Die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Abtswind verlief dann relativ ereignisarm. Auch weil teils böiger Wind den Akteuren sichtlich Probleme bereitete. Trotzdem zeigten sich die Kickers zu Beginn hellwach und konnten durch Dardan Karimani (2.) bereits frühzeitig in Führung gehen. Danach plätscherte die Partie so vor sich hin. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde es dann noch einmal richtig spannend. Zunächst brachte Marius Wegmann den FWK mit 2:0 in Front (39.), ehe Matthias Wächter auf 1:2 verkürzen konnte (41.). Der Abtswinder Angreifer hatte mit dem Pausenpfiff gar das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte mit seinem wuchtigen Abschluss aber an FWK-Keeper Verstappen (45.+1).

In der zweiten Hälfte blieb dann auf beiden Seiten vieles Stückwerk. Lediglich Nachwuchstalent Marcel Fischer ließ die angereisten Kickers Fans noch einmal jubeln (79.). Trotzdem zeigte sich Marco Wildersinn nach der Partie zufrieden: „Es muss nicht immer schön aussehen. Aber wir müssen Spiele gewinnen.“