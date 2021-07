„1860 ohne Fans? – Geht nicht“

Es war am 29. Februar 2020, als Drittligist TSV 1860 München letztmals ein Heimspiel vor Zuschauern austragen durfte. Damals drehten die Löwen einen 0:2-Rückstand gegen den Chemnitzer FC noch in einen 4:3 Erfolg. Am heutigen Samstag, 24. Juli, gegen den FC Würzburger Kickers kehren nun erstmals wieder Zuschauer ins Grünwalder Stadion zurück. Nach aktuellem Stand werden wohl bis zu 3736 Fans vor Ort erlaubt sein. „Ohne Zuschauer zu spielen ist für mich grundsätzlich kein richtiger Fußball. Da fehlt es ja an allem. Es war für die Leute eine Katastrophe, für uns auch“, sagte Löwen-Profi Sascha Mölders in dieser Woche auf der Drittliga-Pressekonferenz.

Auch Cheftrainer Michael Köllner freut sich über die Rückkehr der Fans: „Ich hatte das Glück, dass ich in meiner Anfangszeit ein ausverkauftes Grünwalder Stadion erleben durfte – aber nach dem phänomenalen Chemnitz-Spiel warst du plötzlich gegen Duisburg alleine. Sechzig ohne Fans? Das geht eigentlich gar nicht. Deswegen freue ich mich darauf. Fußball ist was anderes mit Zuschauern.“

60-Coach Köllner freut sich, dass endlich wieder Fans dabei sind. © dpa

Die Partie auch live im Free-TV im BR Fernsehen übertragen. Übertragungsbeginn ist um 14 Uhr. Daneben überträgt nach wie vor Magenta-TV für alle Abonnenten sämtliche Drittliga-Spiele live.

„In meiner ersten Saison durften am Aufstieg schnuppern, haben ihn dann aber nicht geschafft. Im zweiten Jahr waren wir wieder knapp dran. Ich will irgendwann mit den Sechzgern aufsteigen. Ich hoffe, dass ich nicht sieben oder acht Anläufe brauche, sondern wir das eher schaffen. Eine Saison ist extrem von Höhen und Tiefen geprägt. Wir brauchen einen super Teamspirit, du musst dich auf den anderen verlassen können. Wir wollen eine bessere Saison spielen als letzte Saison - was immer man darunter verstehen will“, blickt Michael Köllner auf der Drittligaspielzeit 2021/22 voraus.

Dabei lobt der 51-Jährige auch die Transferpolitik des Vereins: „Das haben wir super erledigt. Da muss man der Vereinsführung großes Kompliment zollen. Es haben alle an einem Strang gezogen. Es wurde mir und der sportlichen Leitung alle Themen erfüllt. Jetzt geht es darum, mit dem Kader gut zu arbeiten. Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden.“

Auch zum kommenden Gegner aus Würzburg findet der Fußballlehrer klarer Worte: „Es ist sicherlich kein einfacher Gegner. Wie die anderen Absteiger auch sind die Würzburger Kickers zum jetzigen Zeitpunkt eine große Unbekannte. Sie hatten eine hohe Kaderfluktuation, und mit Torsten Ziegner haben die Kickers einen neuen Trainer. Wir haben sie in ihrer Vorbereitungsspielen genau beobachtet und sind gut eingestellt.“ pati