Zwei Punkte in Rossfeld

TSV Rossfeld II – VfB Bad Mergentheim I 7:9

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim I: Pattschull, Englert, Almostafa, Gundel, Kraft, Mlotek.

Der VfB Bad Mergentheim holte in der Bezirksklasse A, Gruppe 1, mit zwei Ersatzleuten einen knappen 9:7 Erfolg in Rossfeld. Bei den Eingangsdoppeln ging Rossfeld mit 2:1 in Führung. Almostafa/Mlotek und Gundel/Kraft verloren, während Pattschull/Englert gewannen. Englert, Pattschull, Gundel und Almostafa brachten Mergentheim mit 5:2 in Führung. Mlotek ließ Rossfeld auf 3:5 herankommen und Kraft sorgte für den 6:3-Halbzeitstand. Pattschull und Englert schraubten die Führung auf 8:3, doch dann kam eine starke Phase von Rossfeld, das auf 7:8 herankam. Im Schlussdoppel hatten Pattschull/Englert hatten keine Mühe mit ihren Gegnern.

Mehr zum Thema Tischtennis Bad Mergentheim mit sicherem Heimsieg gegen Dörzbach Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballbezirk Hohenlohe Souveräner Siegt bringt Wachbach näher an die Spitze Mehr erfahren

VfB Bad Mergentheim II - SV Onolzheim II 8:8

Bad Mergentheim II: Mayer, Schrickel, Frey, Kraft, Scott-Backes, Davood Karkhi.

Einen weiteren Punkt gegen den Abstieg sicherte sich die „Zweite“ in der Bezirksklasse A, Gruppe 1, beim Heimspiel gegen die Zweite aus Onolzheim. Nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1 für die Kurstädter. Schrickel/Frey und Kraft/Scott-Backes waren erfolgreich. Weitere Punktverluste gab es durch Niederlagen von Mayer, Schrickel und Frey. Kraft, Scott-Backes und Karkhi stellten eine knappe 5:4-Führung her. Mayer ließ Onolzheim wieder ausgleichen. Schrickel und Frey gewannen zur 7:5-Führung. Danach glich Onolzheim aber wieder aus. Karkhi holte dann den wichtigen achten Punkt, um zumindest das Unentschieden sicher zu stellen. Mehr wurde es dann auch nicht, das das Schlussdoppel Schrickel/Frey in fünf Sätzen verlor.

VfB Bad Mergentheim III – FC Langenburg II 2:9

Bad Mergentheim III: Karkhi, Mlotek, Knorr, Wegner, Schmeer, Trommler.

Nur zwei Punkte verbuchte die Mergentheimer „Dritte“ in der Kreisliga A, Gruppe 2, gegen Langenburg. Es waren dies das Doppel Karkhi/Knorr und Mlotek im Einzel.

Senioren-Bezirksliga: SC Buchenbach – VfB Bad Mergentheim 6:0

Bad Mergentheim: Mayer, Almostafa, Gundel, Wegner.

Nichts ausrichten konnten die Senioren beim SC Buchenbach.

Herren-Bezirksliga-Pokal: VfB Bad Mergenth. II – TSV Rossfeld 0:4

Bad Mergentheim II: Schrickel, Frey, Kraft.

Lediglich drei Satzgewinne gab es in dieser Partie für den VfB.

Die nächsten Spiele: Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr: VfB Bad Mergentheim II – FC Langenburg im Stadtgarten. – Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr: SV Onolzheim II – VfB Bad Mergentheim I. bö