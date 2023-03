Wichtiger Sieg für Niklashausen

Der Niklashausen gewinnt in der Tischtennis-Oberliga deutlich mit 9:1 beim Tabellennachbarn Kleinsteinbach/Singen. Damit holten Team um Kris Malcherek an den drei vergangenen Wochenende überragende acht Punkte. Zuvor stand man noch auf einem Abstiegsplatz, jetzt ist man mit 17:17 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz vorgerückt und hat immerhin drei Punkte Luft zum Relegationsplatz.

Der SV Niklashausen war mit seiner stärksten Aufstellung (Malcherek, Nogami, Bereziuk und Fiederling) angereist.

Zunächst kamen die zwei Doppel, und die sind so etwas wie eine Schwachstelle beim SV Niklashausen. Das erste Doppel (Lee/Nguyen gegen Malcherek/Berziuk) ging mit 3:1 an die Hausherren. Im zweiten Doppel siegten dagegen Nogami/Fiederling Amann/Pham nach spannendem Spiel knapp mit 3:2, wobei der Entscheidungssatz erst in der „Verlängerung“ entschieden wurde.

Im Spitzenpaarkreuz spielten Lee gegen Nogami und Nguyen gegen Malcherek. Beide Partien gingen jeweils mit 3:1 nach Niklashausen. Im zweiten Paarkreuz trafen Amann und Fiederling sowie Pham - und Bereziuk aufeinander. Auch hier gingen beide Spiele relativ sicher jeweils mit 3:1 an den SV. Anschließend dominierten im Spitzenpaarkreuz Malcherek gegen Lee Nogami gegen Nguyen, so dass der SVN nun schon 7:1 führte.

Im zweiten Paarkreuz siegte Bereiuk mit 3:1 gegen Amann. Im letzten Einzel duellierten sich Pham und Fiederling auf Augenhöhe. Alle vier Sätze gingen in die Verlängerung und Fiederling konnte auch das letzte Einzel für die Taubertäler gewinnen. Insgesamt fiel das 9:1 für Niklashausen etwas zu deutlich aus, doch trat die Mannschaft natürlich sehr zufrieden die Heimreise an.