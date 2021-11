Wechselspiel an der Spitze

Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Kreisliga Tauberbischofsheim setzt sich fort. Der FC Gissigheim bleibt nach einem 9:1-Sieg in Oberlauda und nun 6:0 Zählern weiter verlustpunktfrei und ist neuer Tabellenführer. Dahinter tummeln sich mit ETSV Lauda II, SV Niklashausen II, FC Külsheim III und TSV Tauberbischofsheim II gleich vier Teams mit sechs Pluspunkten, aber bereits Minuszählern auf dem jeweiligen Konto. In der Kreisklasse A führt der FC Eichel (9:3 beim FC Gissigheim II) nach Pluspunkten. Nach Minuspunkten indes stehen die direkten Verfolger TSV Assamstadt II und TTC Oberschüpf wesentlich besser da.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisliga TBB

TTC Bobstadt – FC Hundheim-Steinbach 9:1

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Behringer, Scherer, Beier, Müller, Throm, (Doppel) Seeberger/Behringer, Scherer/Müller, Beier/Throm.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Münkel, M. Bischof, H. Bischof, Hauck, Lutz, Tittel, (Doppel) Münkel/M. Bischof, H. Bischof/Tittel, Hauck/Lutz.

Spielverlauf: 1:0 bis 6:0 Seeberger/Behringer, Scherer/Müller, Beier/Throm, Seeberger, Behringer, Scherer, 6:1 H. Bischof, 7:1 bis 9:1 Müller, Throm, Seeberger.

Külsheim III – TSV Schweigern 7:9

Külsheim III: (Einzel) Betz, Hepp, Maier, Jannis Würzberger, Meixner, Sonja Würzberger, (Doppel) Betz/Maier, Hepp/Meixner, J. Würzberger/S. Würzberger.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schweigern: (Einzel) M. Riegler, S. Riegler, Bröker, Meder, Fähr, König, (Doppel) M. Riegler/S. Riegler, Bröker/Meder, Fähr/König.

Spielverlauf: 1:0 Betz/Maier, 1:1 bis 1:4 M. Riegler/S. Riegler, Fähr/König, S. Riegler, M. Riegler, 2:4 und 3:4 Maier, J. Würzberger, 3:5 bis 3:7 König, Fähr, M. Riegler, 4:7 bis 7:7 Hepp, Maier, J. Würzberger, Meixner, 7:8 und 7:9 König, M. Riegler/S. Riegler.

TTV Oberlauda – FC Gissigheim 1:9

TTV Oberlauda: (Einzel) Fading, Balbach, Th. Stolze, Dorstewitz, V. Stolze, Appel, (Doppel) Fading/Balbach, Th. Stolze/Dorstewitz, V. Stolze/Appel.

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, (Doppel) Hetzler/Rogler, Stahl/Ullrich, Bundschuh/Veith.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:5 Stahl/Ullrich, Hetzler/Rogler, Bundschuh/Veith, Stahl, Hetzler, 1:5 Th. Stolze, 1:6 bis 1:9 Bundschuh, Rogler, Ullrich, Hetzler,

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – TTC Großrinderfeld 2:9

Gerchsheim: (Einzel) Seubert, Wagner, Michel, Albert, Szeitszam, Blaschke, (Doppel) Seubert / Michel, Wagner / Szeitszam, Albert/ Blaschke.

Großrinderfeld: (Einzel) Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Liebler, Kleinhans, Horn, (Doppel) Schörösch/Stolzenberger, Weimert/Horn, Liebler/Kleinhans.

Spielverlauf: 1:0 Seubert/Michel, 1:1 und 1:2 Schörösch/Stolzenberger, Liebler/Kleinhans, 2:2 Seubert, 2:3 bis 2:9 Schörösch, Liebler, Weimert, Horn, Kleinhans, Schörösch, Stolzenberger

FC Gissigheim II – FC Eichel 3:9

Gissigheim II: (Einzel) Ullrich, Rogler, Podetz, Bundschuh, Noll, Hartmann, (Doppel) Ullrich/Rogler, Podetz/Bundschuh, Noll/Hartmann.

Eichel: (Einzel) Matejka, Röhrig, Balogh, Dill, Schmitt, Song, (Doppel) Matejka/Song, Röhrig/Balogh, Dill/Schmitt.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:3 Röhrig/Balogh, Matejka/Song, Dill/Schmitt, 1:3 Ullrich, 1:4 Matejka, 2:4 Podetz, 2:5 bis 2:8 Balogh, Song, Schmitt, Matejka, 3:8 Rogler, 3:9 Balogh.

ETSV Lauda III – TTC Großrinderfeld 4:9

Lauda III: (Einzel) Muhr, Epp, Kirschning, Schwager, Slomka, Reinhardt, (Doppel) Muhr/Schwager, Epp/Reinhardt, Kirschning/Slomka.

Großrinderfeld: (Einzel) Y. Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Horn, Ojeleye, R. Schörösch, (Doppel) Y. Schörösch/Stolzenberger, Weimert/R. Schörösch, Horn/Ojeleye.

Spielverlauf: 1:0 Muhr/Schwager, 1:1 Y. Schörösch/Stolzenberger, 2:1 und 3:1 Kirschning/Slomka, Muhr, 3:2 und 3:4 Y. Schörösch, Horn, Weimert, 4:4 Slomka, 4:5 bis 4:9 Ojeleye, Y. Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Horn. hpw