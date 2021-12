Die Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen haben die Vorrunde beendet. In ihrem letzten Spiel durften die SpVgg Sindolsheim in der Kreisliga und der TSV Oberwittstadt II in der B-Klasse die inoffizielle Herbstmeisterschaft feiern.

Kreisliga

Durch ein 9:4 beim SV Seckach II eroberte die SpVgg Sindolsheim die Tabellenführung zurück, und zwar dank des besseren Spieleverhältnisses vor dem punktgleichen TTC Korb II. Für Sindolsheim waren D. Kautzmann/M. Häfner, Ch. Geiger/J. Rieger, J. und D. (2) Kautzmann, Geiger (2) und Häfner (2) erfolgreich, die Punkte für Seckach erzielten H. Kühner/B. Aumüller, Kühner, L. Hügel sowie Ch. Schneider.

Deutlich mit 9:2 behielt der TSV Neunstetten auf eigener Platte die Oberhand über den SV Rippberg. Neunstetten spielte mit Y. Hendel, M. Rüdinger, M. Hemmrich, H. Wolf, B. Hambrecht und G. Fluhrer, für die sich tapfer wehrenden Gäste gewannen A. und J. Wagner je ein Einzel.

Kreisklasse A

Kampflos kam der FC Hettingen II zu zwei Punkten, da sein Gegner TTC Korb III nicht antrat. Somit behält der FC den zweiten Tabellenplatz mit einem Punkt Rückstand auf die SpVgg Hainstadt III.

Kreisklasse B

Ebenfalls nicht angetreten ist Schlusslicht TV Hardheim II gegen den TSV Oberwittstadt II, der somit die SpVgg Sindolsheim II überflügelte und mit einem Punkt Vorsprung als Spitzenreiter in die Rückrunde geht. dk

