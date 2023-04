Vorentscheidendes Duell

In der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH kommt es zu vier Begegnungen. Im Kampf um den Relegationsplatz in Richtung Bezirksliga strebt der TSV Assamstadt einen Sieg gegen den TV Hardheim an. Im unteren Bereich der Tabelle kommt es zum Aufeinandertreffen des FC Gissigheim mit dem TSV Tauberbischofsheim, die beide jeweils Abstiegsplätze einnehmen.

FC Gissigheim – TSV Tauberbischofsheim (Freitag, 21. April, 20 Uhr). Der FC Gissigheim (13:23 Punkte) und der TSV Tauberbischofsheim (11:27) befinden sich im gefährdeten Bereich der Bezirksklasse, beide Teams kämpfen gegen den drohenden Abstieg. Die Punkte aus diesem Match zählen quasi doppelt. In der Vorrunde siegten die Gissigheimer auswärts mit 9:5. TSV Assamstadt – TV Hardheim (Freitag, 21. April, 20 Uhr). Unterschiedliche Vorzeichen prägen die momentanen Lagen beider sportlicher Kontrahenten. Die Gastgeber (25:11) schnuppern am Relegati-onsplatz nach oben, die Gäste (14:22) an jenem nach unten. Der TSV hat zuletzt 9:1 Zähler einge-sammelt und dabei zwei Rivalen aus dem Vorderfeld der Tabelle deutlich besieget.

Spvgg Hainstadt II – TSV Neunstetten (Freitag, 21. April, 20 Uhr): In dieser Partie trifft Meister Hain-stadt II (32:4) auf Absteiger Neunstetten (2:34), ungleicher können Voraussetzungen kaum sein. Die Quoten bei einem Tipp auf „Sieg für Hainstadt“ sind sicherlich nicht hoch.

ETSV Lauda – SV Seckach (Samstag, 22. April, 15 Uhr). Die beiden Mannschaften sind mit jeweils 22:14 Zählern punktgleich. Jeweilige Chancen auf den Relegationsrang nach oben sind allerdings nicht mehr vorhanden. Hier geht es vor allem um Rang vier in der Endtabelle der Saison. In der Vorrunde trenne man sich mit einem 8:8-Remis. hpw