Viele knappe Spielausgänge sind möglich

Der Spieltag in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen bringt fünf Partien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Tauberbischofsheim – FC Gissigheim (Samstag, 17 Uhr). Im Spiel zwischen den punktgleichen Mannschaften TSV Tauberbischofsheim (6:10) und FC Gissigheim (6:10) geht es zum einen um den Sieg im Nachbarschaftsduell, zum anderen mittelbar darum, den Relegationsrang nach unten verlassen zu können. Das Mittelfeld der Tabelle liegt für beide Teams in Reichweite. Dafür allerdings ist ein Sieg vonnöten, was wiederum nicht leicht zu erringen ist. TV Hardheim – TSV Assamstadt (Samstag, 17 Uhr). Die Partie TV Hardheim (8:8) gegen TSV Assamstadt (8:8) führt zwei punktgleiche Mannschaften mit jeweils ausgeglichenem Zählerkonto zusammen. Der Weg nach ganz oben in der Tabelle erscheint eher weit, jener in die Abstiegszone ist eher nahe. Es gilt für beide Teams, mit einem möglichen Sieg Abstand zum Relegationsplatz nach unten zu schaffen. SV Seckach – ETSV Lauda (Samstag, 18 Uhr). Die Partie zwischen dem SV Seckach (11:5) und dem ETSV Lauda (13:3) bringt zwei Teams aus der momentan breiten Spitzengruppe gemeinsam an die Platte. Zuletzt erlebten beide Mannschaften punktuelle Einbußen. Das Team aus Seckach spielte Unentschieden gegen den TSV Assamstadt, der ETSV Lauda fuhr eine klare Niederlage beim FC Hettingen ein. Eine Vorhersage zum Ausgang der Partie ist schwierig. SG Dörlesberg/Nassig – SV Dertingen (Samstag, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (12:4) empfängt den SV Dertingen (1:13). Ein Blick auf die Zählerstände der beiden samstäglichen Kontrahenten verrät, wohin die jeweilige Reise derzeit geht. Die Gastgeber haben direkten Anschluss an das Spitzenduo, die Gäste liegen momentan weit entfernt von sicheren Tabellenrängen.

TSV Neunstetten - Spvgg Hainstadt II (Samstag, 26. November, 19.00 Uhr). Das Tabellenschlusslicht trifft auf den Tabellenführer, der TSV Neunstetten (1:15) auf die Spvgg Hainstadt II (13:3). Auch hier geben die aktuellen Zahlen die Richtung vor. Die Gästespielen derzeit stabil auf hohem Niveau, die Gastgeber streben dies noch an. Die Favoritenstellung liegt bei den Gästen, welche ihre Tabellenführung verteidigen sollten. hpw