Verfolgerduell in der Bezirksliga Ost

Am ersten Dezember-Wochenende werden in der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren drei Partien ausgetragen. Bei SV Niklashausen II gegen TTC Korb liegt die Favoritenstellung klar bei den Gastgebern, in den beiden anderen Begegnungen, die alle bereits am heutigen Freitag stattfinden, sind engere Spiele zu erwarten.

SG Höpfingen/ Walldürn – TTC Limbach (heute, Freitag, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (4:12 Punkte) empfängt den TTC Limbach (6:8). Beide Mannschaften liegen tabellarisch momentan im bedrohten Bereich. Die Gastgeber können, einen eigenen Sieg vorausgesetzt, nach Pluspunkten zum TTC aufschließen. Jene wiederum sind zum vierten Mal in Folge auswärts unterwegs und gedenken, zur Absicherung der eigenen Position, nach Punkten zuzulegen.

SV Niklashausen II – TTC Korb (heute, 20 Uhr). Der Spitzenreiter SV Niklashausen II (14:0) hat es mit dem TTC Korb (8:8) zu tun und geht erneut als Favorit in die Partie. Der SV agiert in dieser Saison zumeist souverän und wird sich auch von dem vor allem zu Saisonbeginn stark aufspielenden TTC nur wenig bedrängen lassen. Auch der Durchschnitt der die Spielstärke vergleichenden Q-TTR-Werte sieht die Gastgeber als hohen Favoriten.

TV Eberbach – FC Külsheim (heute, 20.30 Uhr). In der Partie zwischen dem TV Eberbach (10:4) und dem FC Külsheim (10:2) geht derzeit es vor allem um den zweiten Tabellenplatz, der nach Abschluss der Saison zur Teilnahme an den Relegationsspielen nach oben berechtigt. Der TV hat zum Abschluss der Vorrunde nacheinander die beiden Spitzenreiter als Gegner und misst sich zuerst mit der „Ersten“ aus Külsheim. Letztere gehen als leichte Favoriten in die Begegnung. hpw