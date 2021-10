Verfolger bleiben weiterhin dran

Die Spielklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim setzten den Spielbetrieb in allen Bereichen fort. In allen Klassen lassen sich Konturen des Tabellenbildes erkennen. In der Kreisliga steht nun der FC Külsheim III verlustpunktfrei an der Spitze, die Verfolger ETSV Lauda II, SV Niklashausen III und TSV Tauberbischofsheim II siegten ebenfalls allesamt und liegen nach Pluspunkten gleichauf. Der ebenso verlustpunktfreie FC Gissigheim pausierte und findet sich an Position fünf wieder. In der Kreisklasse A hat sich der TSV Assamstadt II durch einen 9:3-Sieg über TSV Tauberbischofsheim III mit einer nunmehrigen 7:1-Bilanz am TTC Oberschüpf (6:0 Punkte) vorbeigeschoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisliga Tauberbischofsheim

Andreas Ihl (ETSV Lauda II) beim Aufschlag. © Muhr

ETSV Lauda II – SG Dörlesberg/Nassig II 9:3

Lauda II: (Einzel) Ihl, Slomka, Dertinger, Muhr, Kirschning, Neuser, (Doppel) Ihl/Muhr, Slomka/Dertinger, Kirschning/Neuser.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Betzel, Eirich, Leisering, Alletzhäusser, Hergenhan, Lang, (Doppel) Betzel/Eirich, Leisering/Hergenhan, Alletzhäusser/Lang,

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 Ihl/Muhr, Slomka/Dertinger, Kirschning/Neuser, Ihl, 4:1 Betzel, 5:1 und 6:1 Dertinger, Muhr, 6:2 und 6:3 Lang, Hergenhan, 7:3 bis 9:3 Ihl, Slomka, Dertinger.

In dem Match zwischen dem ETSV Lauda II und der SG Dörlesberg/Nassig II bestimmten die Gastgeber von Beginn an die sportliche Richtung. Der ETSV Lauda II sicherte sich alle drei Eingangsdoppel und durch Ihl zudem das erste Einzel. Betzel verkürzte für die SG auf 1:4, bevor Dertinger und Muhr auf 6:1 für den ETSV erhöhten. Bei den Gästen keimte leichte Hoffnung, als deren drittes Paarkruez mit Lang und Hergenhan auf 3:6 aus Sicht der SG punktete. Das Laudaer Spitzentrio mit Ihl, Slomka und Dertinger indes ließ eine eventuelle Wende des Spiels nicht zu, alle drei Akteure gewannen in jeweils vier Sätzen hin zum 9:3-Heimerfolg. Die meisten der Partien wurden in vier Sätzen entschieden.

FC Hundheim-Steinbach – SV Niklashausen III 5:9

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Alexander Münkel, Marcel Münkel, Marco Bischof, Hermann Bischof, Hauck, Lutz, (Doppel) A. Münkel/M. Münkel, M. Bischof/Lutz, H. Bischof/Hauck.

Niklashausen III: (Einzel) Sorger, Schöllig, Kohl, Künzig, Hahner, Buhl, (Doppel) Sorger/Kohl, Schöllig/Buhl, Künzig/Hahner.

Spielverlauf: 1:0 A. Münkel/M. Münkel, 1:1 und 1:2 Sorger/Kohl, Künzig/Hahner, 2:2 A. Münkel, 2:3 und 2:4 Sorger, Künzig, 3:4 und 4:4 H. Bischof, Hauck, 4:5 Hahner, 5:5 A. Münkel, 5:6 bis 5:9 Schöllig, Kohl, Künzig, Hahner

TSV Tauberbischofsheim II – TSV Schweigern 9:5

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Fröhlich, Müller, Hörner, Sieron, Barthel, Arnold, (Doppel) Müller/Hörner, Fröhlich/Arnold, Sieron/Barthel.

Schweigern: (Einzel) Mike Riegler, Swen Riegler, Bröker, Meder, Fähr, König, (Doppel) M. Riegler/S. Riegler, Bröker/Meder, Fähr/König.

Spielverlauf: 1:0 Müller/Hörner, 1:1 M. Riegler/S. Riegler, 2:1 und 3:1 Sieron/Barthel, Fröhlich, 3:2 M. Riegler, 4:2 und 5:2 Hörner, Sieron, 5:3 König, 6:3 Arnold, 6:4 M. Riegler, 7:4 Müller, 7:5 Bröker, 8:5 und 9:5 Sieron, Barthel.

TTV Oberlauda – FC Külsheim III 3:9

Oberlauda: (Einzel) Fading, Balbach, Fischer, Thomas Stolze, Dorstewitz, Vincent Stolze, (Doppel) Fading/Balbach, Fischer/Th. Stolze, Dorstewitz/V. Stolze.

Külsheim III: (Einzel) Stang, Betz, Maier, Würzberger, Keller, Düll, (Doppel) Stang/Betz, Maier/Keller, Würzberger/Düll.

Spielverlauf: 1:0 Fading/Balbach, 1:1 bis 1:7 Stang/Betz, Würzberger/Düll, Betz, Stang, Würzberger, Maier, Düll, 2:7 V. Stolze, 2:8 Stang, 3:8 Balbach, 3:9 Maier.

Kreisklasse A

TTC Großrinderfeld – FC Eichel 6:9

Großrinderfeld: (Einzel) Yannik Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Liebler, Horn, Rainer Schörösch, (Doppel) Y. Schörösch/Stolzenberger, Weimert/Horn, Liebler/Kleinhans.

FC Eichel: (Einzel) Matejka, Balogh, Dill, Schmitt, Merkert, Song, (Doppel) Matejka/Song, Balogh/Merkert, Dill/Schmitt.

Spielverlauf: 1:0 Y. Schörösch/Stolzenberger, 1:1 Matejka/Song, 2:1 Liebler/Kleinhans, 2:2 Balogh, 3:2 Stolzenberger, 3:3 Schmitt, 4:3 Liebler, 4:4 und 4:5 Song, Merkert, 5:5 Y. Schörösch, 5:6 bis 5:8 Balogh, Dill, Schmitt, 6:8 Horn, 6:9 Song.

Einen lange Zeit ausgeglichenen Schlagabtausch lieferten sich der TTC Großrinderfeld und der FC Wertheim-Eichel. Bis zum 4:3 legte der TTC jeweils einen Punkt vor, ehe die Eicheler stets ausgleichen konnten. Das dritte Paarkreuz des FC sorgte für eine erstmalige Führung des Gästeteams zum eigenen 5:4. Großrinderfelds Spitzenmann egalisierte ein weiteres Mal, bevor Spieler des FC drei Zähler in Folge zum 5:8 setzen konnten. Der TTC verkürzte zum 6:8, dann machten die Gäste den sportlichen Sack zum 9:6-Auswärtssieg zu.

TSV Assamstadt II – TSV Tauberbischofsheim III 9:3

Assamstadt II: (Einzel) Stumpf, Geißler, Hügel, Borck, Imhof, Wachter, (Doppel) Stumpf/Geißler, Hügel/Imhof, Borck/Wachter.

Tauberbischofsheim III: (Einzel) Röder, Scherer, Henninger, Adam, Gruber, Treu, (Doppel) Scherer/Henninger, Röder/Treu, Adam/Gruber.

Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Röder/Treu, Scherer/Henninger, 1:2 und 2:2 Borck/Wachter, Stumpf, 2:3 Röder, 3:3 bis 9:3 Hügel, Borck, Imhof, Wachter, Stumpf, Geißler, Hügel.

DJK Unterbalbach – TSV Tauberbischofsheim III 4:9

Unterbalbach: (Einzel) Bamberger, Schulte, Michael Broens, Maier, Ziegler, Franz Broens, (Doppel) Bamberger/Schulte, M. Broens/F. Broens, Maier/Ziegler.

Tauberbischofsheim III: (Einzel) Röder, Wolny, Scherer, Henninger, Buchholz, Adam, (Doppel) Wolny/Scherer, Röder/Henninger, Buchholz/Adam.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:3 , Röder/Henninger, Wolny/Scherer, Buchholz/Adam, 1:3 Bamberger, 1:4 Röder, 2:4 M. Broens, 2:5 bis 2:8 Scherer, Adam, Buchholz, Röder, 3:8 und 4:8 Schulte, M. Broens, 4:9 Henninger

Kreisklasse B

TTC Bobstadt III – SV Dertingen II 5:9

Spielverlauf: 1:0 Eibeler/Behringer, 1:1 Dinkel/Seubert, 2:1 Quenzer/Seeberger, 2:2 bis 2:3 Seubert, Dinkel, 3:3 Wenzel, 3:4 bis 3:6 Schulz, Bethäuser, Breunig, 4:6 Eibeler, 4:7 bis 4:8 Seubert, Schulz, 5:8 Göller, 5:9 Breunig.

Kreisklasse C

TSV Tauberbischofsheim IV – TTV Oberlauda II 1:6

Spielverlauf: 0:1 bis 0:4 Vincent Stolze/Justus Stolze, Obrecht/ Ambach, V. Stolze, Obrecht, 1:4 Seitz, 1:5 und 1:6 J. Stolze, Obrecht.