Ungleiche Voraussetzungen im Buchener Derby

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren scheinen an der Spitze die Positionen „Spvgg Hainstadt vor TTC Schefflenz“ fest zementiert, vier Mannschaften tummeln sich im Mittelfeld. Besondere Spannung verspricht auch an diesem Spieltag der sportliche Kampf um den Klassenerhalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Höpfingen/Walldürn – FC Külsheim II (Freitag, 22. April, 20 Uhr). Am Freitag bereits empfängt die SG Höpfingen/Walldürn (6:20) den FC Külsheim II (13:13). Die Gastgeber sind mittendrin im sportlichen Ringen gegen den drohenden Abstieg, die Gäste liegen im Mittelfeld. In der Rückrunde allerdings haben die Mannen der SG bisher zwei Plus-Zähler mehr als das Team des FC anhäufen können. Ein spannendes Spiel wäre keine Überraschung.

TSV Tauberbischofsheim – TTC Limbach (Samstag, 23. April, 17 Uhr). Mit dem TSV Tauberbischofsheim (14:12) und dem TTC Limbach (16:10) spielen der Tabellenvierte und der Tabellendritte gegeneinander. Beide Mannschaften sind allerdings vom Kampf um den Aufstiegs- und den Relegationsrang nach oben weit entfernt. In der bisherigen Rückrunde haben die Gäste erfolgreicher gepunktet, in der Vorrunde gewann der TSV mit 9:5.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TV Eberbach – TTC Korb (Samstag, 23. April, 18 Uhr). Der TV Eberbach (13:11) und der TTC Korb (7:19) liegen in der Übersicht lediglich zwei Plätze, in der tabellarischen Zuordnung allerdings ziemlich weit auseinander. Der TV Eberbach ist dem Mittelfeld zuzuordnen, bar jeder Chance nach oben oder Gefahr nach unten. Der TTC Korb steckt mitten im Abstiegskampf, ist momentan das punktbeste Team der vier Abstiegskandidaten. In der Vorrunde siegte der jetzige Gastgeber knapp mit 9:6.

Spvgg Hainstadt – BJC Buchen II (Samstag, 23. April, 18 Uhr). Die Begegnung zwischen der Spvgg Hainstadt (26:0) und dem BJC Buchen II (5:21) führt den bisher unangefochtenen Spitzenreiter und das derzeitige Schlusslicht zusammen. Zum einen scheint die Spvgg auf dem Weg zur Meisterschaft auch hier sportlich unbedrängt, zum anderen ist es für den BJC wohl ein zu schwieriges Unterfangen, hier einen Zähler ergattern zu können.