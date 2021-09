TSV verliert in erster Phase

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost startete mit zwei Begegnungen in die neue Saison. Es gab zwei Auswärtssiege durch den TV Eberbach mit einem 9:5-Sieg bei der SG Höpfingen/Walldürn und durch Hainstadt, die mit 9:1 in Külsheim gewann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Höpfingen/Walldürn – TV Eberbach 5:9

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Ott, Dörr, Kaufmann, Obermüller, (Doppel) Miko Obermüller, Pöschko / Ott, Dörr / Kaufmann

Spielverlauf: 0:1 - 0:5 Becker/Neidig, Schuler/Esgin, Korditschke/Wettig, Schuler, Becker, 1:5 - 3:5 Ott, Dörr, Kaufmann, 3:6 - 3:7 Neidig, Becker, 4:7 - 5:7 Pöschko, Ott, 5:8 - 5:9 Esgin, Neidig

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beide Mannschaften gingen vorab geschwächt in die Partie. Bei den Gästen hatten sich zwei ihrer Spitzenleute vor der aktuellen Saison in höhere Spielklassen verabschiedet, bei den Gastgebern fehlte mit Markus Baumann die amtliche Nummer zwei. Während sich die zweite Hälfte des Matches später zu einer ausgeglichenen Partie entwickeln sollte, hatten die Gäste die erste Phase komplett in der Hand.

Eberbachs drei Doppel dominierten den Beginn, beließen der SG insgesamt nur einen Satz. So sieg-ten Holger Becker/Thomas Neidig ebenso mit 3:0 gegen Ralf Miko / Andreas Obermüller wie parallel Joachim Schuler / Murat Esgin über Carsten Pöschko/Christian Ott. Den Vergleich der Dreierdoppel holten sich die Eberbacher Roland Korditschke/Marc Wettig mit 3:1 gegen Simon Dörr/Mathias Kaufmann. Die SG kommentierte: „Wir haben den Anfang leider total verpennt“.

Als die Gäste auch die folgenden Spitzeneinzel (Miko – Schuler 0:3 und Pöschko – Becker 0:3) für sich entschieden, sah es beim zwischenzeitlichen 0:5 nach einer schnellen Entscheidung aus. Die Mannen aus Höpfingen/Walldürn, denen eigener Aussage nach am Anfang der Glaube gefehlt hat, ohne die Nummer zwei etwas reißen können, war dann aufgewacht und hat angefangen zu kämpfen. Es entwickelte sich ein hochklassiges Spiel mit super Ballwechseln. Die Gastgeber gewannen drei Matches in Folge, dabei auch alle vier Sätze mit zwei Zählern Unter-schied. Für die SG punkteten Ott gegen Esgin mit 3:2, Dörr gegen Korditschke mit 3:1 und Kaufmann gegen Wettig mit 3:0. Die Aufholjagd der Gastgeber wurde durch Neidig gestoppt, der Obermüller im Entscheidungssatz besiegte. Eberbachs Becker erhöhte im sportlichen Duell der Spitzenspieler mit einem teils hart umkämpften 3:1 gegen Miko auf 7:3 aus Sicht des Gästeteams.

Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, holten durch Pöschko gegen Schuler und Ott gegen Korditschke zwei 3:0-Erfolge und verkürzten damit auf ein zwischenzeitliches 5:7. Danach allerdings rissen die Eberbacher das Spiel wieder an sich. TV-Mann Esgin siegte 3:0 über Dörr und das Match abschließend Neidig in einem dramatischen 3:2 gegen Kaufmann, drei Sätze dieser Begegnung endeten in der Verlängerung. Somit war der 9:5-Erfolg des TVE perfekt. Beide Teams waren sich einig, es sei schön gewesen, wieder ein Rundenspiel bestritt zu haben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

FC Külsheim II – Hainstadt 1:9

Külsheim II: (Einzel) Henninger, Holger Würzberger, Junak, Ralf Würzberger, Stang, Jannis Würzberger, (Doppel) H. Würzberger/Junak, Henninger/Stang, R. Würzberger/J. Würzberger.

Hainstadt: (Einzel) Geißelhardt, Preuhs, Gremminger, Herberich, Kisling, Okorafor, (Doppel) Preuhs / Herberich, Geißelhardt / Okorafor, Gremminger/Kisling

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Geißelhardt / Okorafor, Preuhs/Herberich, 1:2 R. Würzberger/J. Würzberger, 1:3 - 1:9 Preuhs, Geißelhardt, Herberich, Gremminger, Okorafor, Kisling, Geißelhardt.