TSV Oberwittstadts Abstieg ist besiegelt

In der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH gab es vier Begegnungen, ausschließlich Erfolge der Gästeteams und bis auf den überraschend hohen Sieg der SG Dörlesberg/Nassig bei der Spvgg Hainstadt II keine Überraschungen. An der Tabellenspitze ziehen der SV Seckach und zwei Minuszähler dahinter der SV Niklashausen II weiterhin unbedrängt ihre Kreise. Der TSV Oberwittstadt ist durch die Niederlage gegen den TV Hardheim abgestiegen.

Spiel der Woche in der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH: SV Dertingen – SV Niklashausen II 1:9

SV Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Hill, Seubert, (Doppel) Braun/Hill, Keller/Holzmann, Semmler/Seubert. SV Niklashausen II: (Einzel) Rist, Heiko Heß, Mario Heß, Seiler, Hamann, Sorger, (Doppel) Rist/Seiler, H. Heß/Hamann, M. Heß/Sorger.

Spielverlauf: 0:1 - 0:7 H. Heß/Hamann, Rist/Seiler, Heß/Sorger, H. Heß, Rist, Seiler, M. Heß, 1:7 Hill, 1:8 - 1:9 Hamann, Rist.

Der Tabellenzweite SV Niklashausen II machte in der Partie bei dem vor allem in der Rückrunde bisher stark agierenden SV Dertingen klar, dass man im Titelrennen weiter mitmischen will und kann. Die Niklashäuser sicherten sich alle drei Eingangsdoppel und in der Folge auch die ersten vier Einzelpartien. Dertingens Hill holte den einzigen Zähler seiner Farben, ehe die Gäste mit zwei weiteren Einzelerfolgen zum hohen 9:1-Sieg vollendeten.

Spvgg Hainstadt II – SG Dörlesberg/Nassig 2:9

Spvgg Hainstadt II: (Einzel) Okorafor, Ritter, Gentner, Fichtler, Preuhs, Kowitzke, (Doppel) Okorafor/Ritter, Gentner/Kowitzke, Fichtler/Preuhs . SG Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Hönig, Volker Goldschmitt, Hirschinger, Kunkel, Hardy Goldschmitt, Schulz, (Doppel) Hönig/Schulz, V. Goldschmitt/Kunkel, Hirschinger/H. Goldschmitt. Spielverlauf: 1:0 Okorafor/Ritter, 1:1 - 1:4 Hönig/Schulz, Hirschinger/H. Goldschmitt, V. Goldschmitt, Hönig, 2:4 Gentner, 2:5 - 2:9 Hirschinger, Schulz, H. Goldschmitt, Hönig, V. Goldschmitt.

SC Grünenwört - SV Seckach 3:9

SC Grünenwört: (Einzel) Felde, Oetzel, Grein, Hörtreiter, Theis, Seipp, (Doppel) Felde/Oetzel, Grein/Theis, Hörtreiter/Seipp.

SV Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Parstorfer, Schall, Reichert, Schneider, (Doppel) Eckl/Siegmann, Parstorfer/Reichert, Schall/Schneider. Spielverlauf: 1:0 Felde/Oetzel, 1:1 - 1:3 Eckl/Siegmann, Schall/Schneider, Siegmann, 2:3 - 3:3 Oetzel, Grein, 3:4 - 3:9 Parstorfer, Schneider, Reichert, Eckl, Siegmann, Parstorfer.

Oberwittstadt – TV Hardheim 2:9

TSV Oberwittstadt: (Einzel) Franz Eberhard, Daniel Eberhard, Wolz, Oschmann, Albrecht, Volk, (Doppel) F. Eberhard/D. Eberhard, Wolz/Albrecht, Oschmann/Volk. TV Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kuhn, Kropf, Wagner, Großkinsky, Gärtner, (Doppel) Oelerking/Kuhn, Kropf/Großkinsky, Wagner/Gärtner.

Spielverlauf: 1:0 F. Eberhard/D. Eberhard, 1:1 - 1:2 Oelerking/Kuhn, Wagner/Gärtner, 2:2 F. Eberhard, 2:3 - 2:9 Oelerking, Wagner, Kropf, Gärtner, Großkinsky, Oelerking, Kuhn. hpw