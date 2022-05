TSV Neunstetten sichert sich Kreisliga-Titel

In der Kreisliga im Tischtennisbezirk Buchen erkämpfte sich Neunstetten am letzten Spieltag die Meisterschaft. Auch die Kreisklassen A, B und C beendeten die Runde, wobei hier die Meister schon feststanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisliga

In einem Herzschlagfinale setzte sich der TSV Neunstetten mit dem Heimvorteil im Rücken im Spitzenspiel gegen die SpVgg Sindolsheim denkbar knapp mit 9:7 durch. In dem fast vier Stunden langen Krimi siegten für die Gastgeber B. Hambrecht/G. Fluhrer, Y. Hendl (2), M. Hemmrich (2), B. Hambrecht (2), Fluhrer und im alles entscheidenden Schlussdoppel Hendl/Hemmrich. Für die enttäuschten Gäste, die bereits mit 6:7 führten, und denen ein Unentschieden gereicht hätte, punkteten D. Kautzmann/J. Kromer, Ch. Geiger/M. Gakstatter, J. Kautzmann (2), Kromer (2) und M. Häfner.

Mit dem dritten Platz musste sich der TTC Korb II begnügen, der in Neunstetten mit 4:9 verlor. Neunstetten spielte mit Y. Hendl, M. Hemmrich, M. Rüdinger, H. Wolf, B. Hambrecht und G. Fluhrer, für Korb punkteten D. Spretka/C. Fritz, R. Schoenemann/H. Hirsch und J. Bytomski (2). Mit 9:4 gewann hingegen der TTC Korb II in der Aufstellung D. Spretka, C. Fritz, J. Bytomski, R. Spretka, R. Schoenemann und H. Hirsch gegen Rippberg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kreisklasse A

Kampflos kam der VfB Sennfeld II zu zwei Punkten, da Meister SpVgg Hainstadt III nicht antrat. Im Spiel der Verfolger gewann der SV Adelsheim III etwas überraschend beim Tabellenzweiten FC Hettingen II mit 8:5. Den Löwenanteil am Erfolg des SVA hatten M. Schaaf und D. Kirchhoff, die zusammen ihr Doppel und jeweils auch ihre drei Einzel gewannen. R. Pahlau steuerte einen Zähler bei. Für Hettingen punkteten H. Münch/A. Gramlich, T. Bechtold (2), Münch und Gramlich. Mit einem 7:7 trennten sich die SG Höpfingen-Walldürn III und der TTC Korb III. Für die SG siegten M. Naumann/A. Hütter, J. Eiermann, Naumann, Hütter (2) und J. Schaub (2), für den TTC L. Tröger/J. Übele, Tröger (2), L. Böhm (2) sowie Übele (2).

Kreisklasse B

Unerwartet deutlich verteidigte die SpVgg Sindolsheim II den zweiten Platz mit einem 10:0 Kantersieg über den SV Seckach III. Die SpVgg spielte mit A. Perlinger, J. Fuchs, J. Rieger und K. Graser. Einen ebenfalls souveränen 9:1-Heimsieg feierte Neunstetten II mit dem Quartett H. Fluhrer, N. Hambrecht, J. Fluhrer und L. Hirn über den TV Hardheim II, für den W. Sisow den Ehrenpunkt erkämpfte.

Kreisklasse C

Mit einem 5:5 Unentschieden endete die Begegnung des FC Eubigheim gegen den BJC Buchen III. Bei Eubigheim überzeugte K. Panzer mit drei Einzelerfolgen, K.-H. Panzer und G. Berger gewannen einmal. Für den BJC waren T. Höpfl und Ch. Insel je zweimal im Einzel und zusammen im Doppel erfolgreich. Kampflos kam Seckach IV zu vier Punkten, da seine Gegner nicht antraten. dk

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3