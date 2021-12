TSV Assamstadt zollt Personalproblemen Tribut

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost hat der TTC Schefflenz durch ein 9:7 in Limbach Tabellenplatz zwei erobert. Sowohl der TTC Korb als auch die SG Höpfingen/Walldürn haben den jeweils ersten Sieg erspielt, beide gegen den derzeit von Personalproblemen gebeutelten TSV Assamstadt. Weitere Matches entfielen wegen der Saisonunterbrechung ab Samstag (wir berichtetren).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

BJC Buchen II – TTC Korb 8:8

Buchen II: (Einzel) Schleißinger, Albrecht, Scheuermann, Scheurich, Müller, (Doppel) Schleißinger / Albrecht, Scheuermann / Müller.

Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Daniel Vetter, Kaminski, Bytomski, (Doppel) Froede / Metzger, Th. Vetter / D. Vetter, Kaminski / Bytomski.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spielverlauf: 1:0 Schleißinger / Albrecht, 1:1 - 1:2 Froede / Metzger, Kaminski / Bytomski, 2:2 - 4:2 Schleißinger, Albrecht, Scheuermann, 4:3 - 4:5 Th. Vetter, Bytomski, Kaminski, 5:5 - 6:5 Schleißin-ger, Albrecht, 6:6 Th. Vetter, 7:6 Scheurich, 7:7 - 7:8 Kaminski, Bytomski, 8:8 Schleißinger / Albrecht.

In der Partie stand der Klassenerhalt im Mittelpunkt, für den möglichen Sieger das Herantasten an das untere Mittelfeld. Das Match dauerte über drei Stunden, blieb stets spannend, was mehr als 20 Sätze mit lediglich zwei Punkten Unterschied bestätigen. Die Resultate der Eingangsdoppel sahen den TTC mit 2:1 vorne, der BJC konterte mit seinen drei Spitzenakteuren zum eigenen 4:2. Danach siegten drei Gästespieler in Folge, anschließend erneut Buchens vorderes Paarkreuz doppelt, hin zum 6:5 für den BJC. Vor dem Schlussdoppel lagen die Mannen aus Korb mit 8:7 in Führung, die beiden Buchener Führungsspieler indes schafften den verdienten 8:8-Ausgleich. Von den vier Fünfsatzspielen gewann der TTC deren drei.

TTC Limbach – TTC Schefflenz 7:9

Limbach: (Einzel) Marco Trappmann, Sigmund, René Trappmann, Klaus Trappmann, Schwar-zinger, Pfeiffer, (Doppel) M. Trappmann / Sigmund, R. Trappmann / Pfeiffer, K. Trappmann / Schwarzinger.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schefflenz: (Einzel) Siebert, Semar, Mack, Huy, Körner, Peng, (Doppel) Siebert / Huy, Semar / Mack, Körner / Peng.

Spielverlauf: 1:0 M. Trappmann / Sigmund, 1:1 - 1:2 Siebert / Huy, Körner / Peng, 2:2 M. Trapp-mann, 2:3 Siebert, 3:3 R. Trappmann, 3:4 Mack,4:4 - 6:4 Schwarzinger, Pfeiffer, M. Trappmann, 6:5 Semar, 7:5 R. Trappmann, 7:6 - 7:9 Huy, Körner, Peng, Siebert / Huy.

TTC Korb – TSV Assamstadt 9:2

Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Daniel Vetter, Kaminski, Bytomski, (Doppel) Froede / Metzger, Th. Vetter / D. Vetter, Kaminski / Bytomski

Assamstadt: (Einzel) Müller, Ansmann, Eichhorn, Stumpf, Geißler, Hügel, (Doppel) Müller / An-smann, Eichhorn / Hügel, Stumpf / Geißler.

Spielverlauf: 1:0 Froede / Metzger, 1:1 Müller / Ansmann, 2:1 Kaminski / Bytomski, 2:2 Ansmann, 3:2 - 9:2 Metzger, Th. Vetter, D. Vetter, Kaminski, Bytomski, Froede, Metzger.

TSV Assamstadt – SG Höpfingen/Walldürn 1:9

Assamstadt: (Einzel) Müller, Ansmann, Eichhorn, Hügel, Esswein, Meyer, (Doppel) Müller / An-smann, Eichhorn / Meyer, Hügel / Esswein.

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Ott, Dörr, Kaufmann, Obermüller, (Doppel) Miko / Obermüller, Pöschko / Ott, Dörr / Kaufmann.

Spielverlauf: 1:0 Müller / Ansmann, 1:1 - 1:9 Miko / Obermüller, Dörr / Kaufmann, Pöschko, Miko, Dörr, Ott, Obermüller, Kaufmann, Miko. hpw