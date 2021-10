Titel verteidigt

Tim Hirsch von der Tischtennisabteilung des SV Elpersheim nahm an den Bezirksmeisterschaften in Neuenstein teil. Er traf dabei auf „alte Bekannte, die nun nach einem Jahr Pause in der Altersklasse U13 gegeneinander antraten. Dabei zeigte sich, dass der Elpersheimer Nachwuchsspieler die Zwangspause am besten verkraftet hat. In drei Gruppenspiele, Viertelfinale, Halbfinale und Finale setzte sich Tim Hirsch durch und musste dabei lediglich einen Satz abgeben. Als Bezirksmeister ist er nun bei der Regionsmeisterschaft am 28. November in Rossfeld startberechtigt. wf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1