TBB rückt auf den zweiten Tabellenplatz vor

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren setzte die laufende Saison mit drei Spielen fort. Der TSV Tauberbischofsheim, der beim 9:5-Erfolg beim TTC Limbach lange zu kämpfen hatte, rückte durch diesen Sieg auf Rang zwei vor. Einen Platz dahinter rangiert nun der FC Külsheim II nach seinem 9:3-Heimerfolg über die SG Höpfingen/Walldürn. Der bisherige und auch neue Spitzenreiter Spvgg Hainstadt behielt seine weiße Weste, der Sieg gegen BJC Buchen II kam allerdings kampflos zustande.

FC Külsheim II – SG Höpfingen/Walldürn 9:3

Külsheim II: (Einzel) Henninger, Schanzenbächer, Holger Würzberger, Junak, Adelmann, Ralf Würzberger, (Doppel) H. Würzberger/Junak, Henninger/Schanzenbächer, Adelmann/R. Würzberger.

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Ott, Kaufmann, Obermüller, Steck, (Doppel) Kaufmann/Steck, Pöschko/Ott, Miko/Obermüller.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 H. Würzberger/Junak, Henninger/Schanzenbächer, 2:1 Miko/Obermüller, 3:1 Henninger, 3:2 Miko, 4:2 bis 7:2 H. Würzberger, Junak, Adelmann, R. Würzberger, 7:3 Miko, 8:3 und 9:3 Schanzenbächer, H. Würzberger.

Bei der Begegnung in der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren zwischen dem FC Külsheim II und der SG Höpfingen/Walldürn konnten die Brunnenstädter mit ihrer Stamm-Sechs antreten. Die Partie verlief anfangs eher ausgeglichen. Nach einer 2:1-Führung der Gastgeber nach den Eingangsdoppeln gewannen mit Henninger und Miko die „Einser“ beider Teams ihre Spiele sicher. Nach dem zwischenzeitlichen 3:2 für die Gastgeber drehten diese mächtig auf und erhöhten Zug um Zug durch H. Würzberger, Junak, Adelmann und R. Würzberger auf 7:2. Im Match der Spitzenleute drehte Miko (SG) einen 0:2-Satzrückstand gegen Henninger noch zum eigenen 3:2-Erfolgte und ver-kürzte damit für die Gäste auf 3:7. Die beiden Külsheimer Schanzenbächer und H. Würzberger indes holte danach zwei weitere und schließlich entscheidende Punkte für die Gastgeber zum deutlichen 9:3-Heimerfolg. Bis auf das erwähnte Spitzeneinzel endeten alle Partien in drei oder in vier Sätzen.

TTC Limbach – TSV Tauberbischofsheim 5:9

TTC Limbach: (Einzel) M. Trappmann, Sigmund, R. Trappmann, K. Trappmann, Pfeiffer, Gramlich, (Doppel) M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Pfeiffer, K. Trappmann/Gramlich.

Tauberbischofsheim: (Einzel) Krause, Bach, Steidten, Reinbold, Kruse, Spang, (Doppel) Krause/Steidten, Bach/Kruse, Reinbold/Spang.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 . Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Pfeiffer, 2:1 Reinbold/Spang, 3:1 M. Trappmann, 3:2 Krause, 4:2 R. Trappmann, 4:3 Steidten, 5:3 Pfeiffer, 5:4 bis 5:9 Kruse, Krause, Bach, Steidten, Reinbold, Kruse.

Spvgg Hainstadt - BJC Buchen II 9:0

Die Gastmannschafts BJC Buchen II ist zu diesem Spiel nicht angetreten. Die Spvgg Hainstadt ist kampflos 9:0-Gewinner. hpw