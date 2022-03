„TBB“ liebäugelt mit Relegation

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren wurde die Vorrunde am vergangenen Spieltag abgeschlossen. An diesem Wochenende sind die ersten Begegnungen der Rückrunde. Alle Teams sind im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spvgg. Hainstadt – TSV Assamstadt (Freitag, 18. März, 20 Uhr). Die Spvgg. Hainstadt (18:0) spielt am Freitag als Spitzenreiter gegen den TSV Assamstadt (2:16) – den Tabellenletzten. Die Hainstadter haben die bisherige Saison über in allen Begegnungen überzeugen und sichere Siege geholt. In der Vorrunde siegte die Spvgg. glatt mit 9:0 und geht auch in diese Partie als hoher Favorit.

TTC Korb – BJC Buchen II (Samstag, 19. März, 15 Uhr). Mit dem TTC Korb (4:14) und dem BJC Buchen II (5:13) treffen Tabellennachbarn aufeinander. Beide agieren derzeit in einem Tabellenbereich, in dem die direkten Abstiegsplätze ganz nahe sind. Es gilt ob der sportlichen Situation also für beide Mannschaften, kräftig zu punkten, in dieser Partie zählen Bewegungen auf der Guthabenseite quasi doppelt. In der Vorrunde gab es ein 8:8.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSV Tauberbischofsheim – TV Eberbach (Samstag, 19. März, 17 Uhr). Der TSV Tauberbischofsheim (12:6) empfängt den TV Eberbach (9:9). Die Gäste stehen im sicheren Mittelfeld, die Gastgeber liebäugeln trotz der Niederlage beim Spitzenreiter vor Wochenfrist mit der Möglichkeit, den Relegationsplatz nach oben erreichen zu können. Dazu allerdings ist ein Sieg des TSV gegen den TV nötig. In der Hinrunde gewannen „TBB“ deutlich mit 9:2.

TTC Schefflenz – FC Külsheim II (Samstag, 19. März, 17.30 Uhr). In der Partie zwischen dem TTC Schefflenz (15:3) und dem FC Külsheim II (12:6) begegnen sich zwei Teams aus dem vorderen Tabellendrittel. Der TTC agiert derzeit als sicherer Tabellenzweiter, der FC sieht sich in der Rolle dessen Verfolgers. Die Gastgeber können sich einen Konkurrenten beim Rennen um den Relegationsplatz nach oben vom sportlichen Hals schaffen. In der Vorrunde blieb der TTC mit 9:7 erfolgreich.

TTC Limbach - SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 19. März, 18 Uhr). Die Partie zwischen dem TTC Limbach (10:8) und der SG Höpfingen/Walldürn (3:15) beschließt den anstehenden Spieltag. Die Gastgeber tummeln sich auf einem guten Platz im Mittelfeld, die Gäste stecken mitten im Kampf gegen den Abstieg. Eine solche Konstellation verspricht besondere Spannung, in der Hinrunde siegte der TTC mit 9:5. hpw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3