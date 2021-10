Tabellenführer überzeugt erneut

Die Bezirksliga Ost der Herren hatte am Wochenende ein volles Programm. Tabellenführer Spvgg Hainstadt überzeugte ein weiteres Mal, nun mit einem klaren 9:2-Sieg beim vormals direkten Verfolger TV Eberbach. Weitere deutliche Siege verbuchten der TTC Limbach (9:3 über TSV Assamstadt), der TSV Tauberbischofsheim (9:3 bei der SG Höpfingen/Walldürn) und der FC Külsheim II (9:4 über BJC Buchen II). Der TTC Schefflenz besiegte mit 9:7 beim TTC Korb, der damit bereits zum zweiten Mal in Folge mit diesem knappsten aller Ergebnisse unterlag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TTC Limbach – TSV Assamstadt 9:3

Limbach: (Einzel) M. Trappmann, Sigmund, R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann, Schwarzinger, (Doppel) M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Kuhl-Bartholomeyzik, Trappmann/Schwarzinger

Assamstadt: (Einzel) Mutsch, J. Ansmann, Müller, Eckert, A. Ansmann, Eichhorn, (Doppel) Mutsch/J. Ansmann, Müller/A. Ansmann, Eckert/Eichhorn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spielverlauf: 1:0 bis 6:0 M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann/Schwarzinger, M. Trappmann, Sigmund, R. Trappmann, 6:1 Müller, 7:1 K. Trappmann, 7:2 A. Ansmann, 8:2 M. Trappmann, 8:3 J. Ansmann, 9:3 R. Trappmann

Der TTC Limbach hatte in der Begegnung gegen den TSV Assamstadt im sportlichen Duell zweier Teams mit zuvor ausgeglichenem Punktestand von Beginn an einen prächtigen Lauf. Die Gastgeber sicherten sich alle drei Eingangsdoppel, anschließend die beiden ersten Einzel im vorderen Paarkreuz (Erfolge von M. Trappmann und Sigmund) und kurz danach einen weiteren Zähler im mittleren Paarkreuz (Sieg von R. Trappmann). Mehrere Spiele lang blieb die Begegnung ausgeglichen. Dabei punkteten Müller, A. Ansmann und J. Ansmann (Fünf-Satz-Sieg über Siegmund) für die Gäste, K. Trapp-mann und erneut M. Trappmann für die Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Limbachs R. Trappmann mit einem Gewinn im Entscheidungssatz gegen Assamstadts Müller. Der TTC Limbach steht damit in der vorderen Tabellenhälfte, der TSV Assamstadt nach Pluspunkten mit am Tabellenende.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Tauberbischofsheim 3:9

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Ott, Dörr, Kaufmann, Obermüller, (Doppel) Miko/Obermüller, Pöschko/Ott, Dörr/Kaufmann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Tauberbischofsheim: (Einzel) Krause, Bach, Steidten, Reinbold, Kruse, Spang, (Doppel) Krause/Steidten, Bach/Kruse, Reinbold/Spang.

Spielverlauf: 1:0 Miko/Obermüller, 1:1 bis 1:6 Krause/Steidten, Reinbold/Spang, Bach, Krause, Reinbold, Steidten, 2:6 und 3:6 Kaufmann, Obermüller, 3:7 bis 3:9 Krause, Bach, Steidten .

FC Külsheim II – BJC Buchen II 9:4

Külsheim II: (Einzel) Henninger, Schanzenbächer, Holger Würzberger, Junak, Adelmann, Ralf Würzberger, (Doppel) H. Würzberger/Junak, Henninger/Wüst, Adelmann/R. Würzberger.

Buchen II: (Einzel) Schleißinger, Albrecht, Scheurich, Lenzen, Schäfer, Villhauer, (Doppel) Schleißinger/Albrecht, Scheurich/Villhauer, Lenzen/Schäfer.

Spielverlauf: 1:0 bis 3:0 H. Würzberger/Junak, Henninger/Wüst, Adelmann/R. Würzberger, 3:1 und 3:2 Albrecht, Schleißinger, 4:2 bis 8:2 H. Würzberger, Junak, Adelmann, R. Würzberger, Henninger,8:3 und 8:4 Albrecht, Scheurich, 9:4 Junak.

TTC Korb – TTC Schefflenz 7:9

Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Speiser, Daniel Vetter, Kaminski, (Doppel) Froede/Metzger, Th. Vetter/D. Vetter, Speiser/Kaminski.

Schefflenz: (Einzel) Siebert, Semar, Mack, Huy, Körner, Peng, (Doppel) Siebert/Huy, Semar/Körner, Mack/Peng.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Froede/Metzger, Th. Vetter/D. Vetter, 2:1 Mack/Peng, 3:1 Froede, 3:2 Siebert, 4:2 Th. Vetter, 4:3 Mack, 5:3 D. Vetter, 5:4 bis 5:6 Körner, Siebert, Semar, 6:6 Th. Vetter, 6:7 bis 6:8 Huy, Körner, 7:8 Kaminski, 7:9 Siebert/Huy.

TV Eberbach – Spvgg Hainstadt 2:9

Eberbach: (Einzel) Becker, Schuler, Korditschke, Esgin, Wettig, Surdu, (Doppel) Wettig/Surdu, Becker orditschke, Schuler/ Esgin.

Hainstadt: (Einzel) Geißelhardt, Preuhs, Gremminger, Bekpen, Kisling, Okorafor, (Doppel) Preuhs/Bekpen, Geißelhardt/Okorafor, Gremminger/Kisling.

Spielverlauf: 0:1 Geißelhardt/Okorafor, 1:1 und 2:1 Becker/Korditschke, Schuler/Esgin, 2:2 bis 2:9 Preuhs, Geißelhardt, Bekpen, Gremminger, Okorafor, Kisling, Geißelhardt, Preuhs. hpw