SVN-Youngster sichert dem Team das Unentschieden

TSV Karlsdorf – SV Niklashausen 8:8

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurzfristig musste das Team aus Niklashausen auf Spitzenspieler Malcherek verzichten. Ersatz fand man im erst 15-jährigen Benjamin Ries, der einen Einsatz auf Position 6 zusagte. Das hatte zur Folge, dass mit Jan Fiederling und Timur Achmetow zwei Spieler in das jeweils höhere erste bzw. zweite Paarkreuz aufrücken, wo sie es mit weitaus stärkeren Gegnern zu tun bekamen, als gewohnt. enden Tischtennisabend.

Während das Doppel Bereziuk/Fiederling gegen Klevenz/Strybuk klar an Niklashausen ging, zogen Degen/Ries und auch Achmetow/Anderlik den Kürzeren, so dass Karlsdorf nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 führte.

Das Niklashäuser Talent Fiederling hielt gegen den heimischen Spitzenspieler Stusek sehr gut mit, doch in der entscheidenden Phase fehlte ihm etwas das nötige Quäntchen Glück- Anders herum lief es im Spiel Bereziuk gegen Müller, , so dass die Taubertäler wieder auf 2:3 herankamen. Den nächsten Punkt für die Hausherren steuerte Klevenz gegen Achmetow glatt in drei Sätzen bei. Danach dominierte der Niklashäuser Degen seinen Gegenspieler Philipp nach Belieben. Beim Zwischenstand von 3:4 musste nun Ries gegen Mannshardt erstmals im Einzel an die Platte. Dabei glich das Duell für den jungen Niklashäuser, der bis dato 1259 TTR Punkte sein Eigen nennen durfte, einer „David gegen Goliath“-Aufgabe, brachte Mannshardt doch knapp 600 Punkte mehr mit an den Tisch. Nachdem Ries im ersten Satz das Spiel seines Gegners aufmerksam studiert hatte, spielte er zum Erstaunen aller danach völlig unbekümmert auf und gewann den zweiten satz. Auch im weiteren Verlauf zeigte er bestes Tischtennis, musste am Ende aber dann doch die Klasse seines Gegners neidlos anerkennen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jetzt musste Anderlik gegen den jungen Karlsdorfer Strybuk ran, der immerhin 1580 TTR Punkte mit ins Rennen brachte. Dennoch sah er gegen den Taubertäler kein Land so dass es mit einem knappen 5:4-Vorsprung für die Hausherren in die zweite Einzelrunde ging. Hier kam es zum Duell der beiden Spitzenspieler Bereziuk und Stusek. Dabei zeigte Bereziuk den etwas größeren Siegeswillen und er glich zum zwischenzeitliches 5:5 aus.

Danach setzte es für Fiederling eine herbe Niederlage gegen Müller setzte. Diese wusste Degen gegen Klevenz aber wieder wett zu machen, indem er seinen Gegner in fünf Sätzen niederrang. Danach schaffte es Achmetow nicht, eine 2:0 Führung gegen Phillipp nach Hause zu bringen, und Anderlik fegte seinen Gegner förmlich von der Platte fegte.

Beim Stand von 7:7 ging es in das Duell der Youngsters. Auch hier startete Ries als klarer „Underdog“ gegen den wesentlich stärker eingestuften Strybuk. Der Karlsdorfer schaffte es aber nicht. sich nennenswert abzusetzen so dass es nach zwei Sätzen 1:1 stand. Parallel dazu hatten Bereziuk/Fiederling gegen Stusek Müller bereits das Nachsehen. so dass die Hausherren mit 8:7 den Sieg zum Greifen nah hatten. Als Strybuk mit 2:1 in Führung ging, sah Ries schon seine Felle davon schwimmen, doch warf er danach alles in die Waagschale und er rettete sich sich in den allesentscheidenden fünften Satz. Hier legte er nochmals eine Schippe drauf und krönte seine tolle Leistung mit dem Sieg und einem nie geglaubten 8:8-Team-Unentschieden. Sowohl von Mannschaftskollegen als auch von den Gegnern gab es viel Lob und Anerkennung für diese hervorragende Leistung.

Nächste Woche geht es dann zum letzten Spiel der Vorrunde nach Mutschelbach. bako

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3