SVN II will die „Derby-Meisterschaft“

Der Spieltag in der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren findet diesmal komplett am Samstag statt. In manchen der Begegnungen geht es um die Verbesserung der Tabellensituation hinsichtlich des Abstiegskampfes. Die Partie FC Külsheim – SV Niklashausen II kann bei entsprechendem Ausgang die Meisterschaft zugunsten der Gäste entscheiden.

SV Adelsheim II – SG Höpfingen/ Walldürn. (Samstag, 18 Uhr). Die Gastgeber vom SV Adelsheim II (7:23) stehen in der momentanen Tabelle auf einem Abstiegsplatz, die Gäste der SG Höpfingen/Walldürn (9:21) belegen den Relegationsplatz nach unten. Sportliche Brisanz ist von der Tabellensituation also reichlich gegeben. Dem SV Adelsheim II gelang in der Vorrunde auswärts ein knapper 9:7-Sieg.

TTC Limbach – FC Külsheim II (Samstag, 18 Uhr). Zwei punktgleiche Tabellennachbarn treffen in der Partie TTC Limbach (15:15) gegen FC Külsheim II (15:15) in einem Mittelfeldvergleich aufeinander. Beide Teams sind nur noch theoretisch abstiegsgefährdet und haben es selbst in der Hand, hierzu Klarheit zu schaffen. In der Hinrunde gewannen die jetzigen Gäste mit 9:6.

TTC Korb – TV Eberbach (Samstag, 18.30 Uhr). Der TTC Korb (13:17) benötigt noch wenige Zähler zum sicheren Klassenerhalt. Die Gäste des TV 1846 Eberbach (16:12) werden bis zum Ende der Saison wohl im vorderen Mittelfeld verbleiben, Chancen auf die Relegation ein sportliches Stockwerk höher sind nicht mehr vorhanden. In der Vorrunde gelang den Eberbachern ein klarer Sieg.

FC Külsheim – SV Niklashausen II (Samstag, 25. März, 19 Uhr). Die beiden Spitzenmannschaften der Liga spielen am Samstag in der Brunnenstadtgegeneinander. Die Külsheimer „Erste“ (25:5) kann bei einem Sieg die möglichen Chancen auf den Titelgewinn aufrechterhalten. Der Gäste des SV Niklashausen II (28:2) können im Falle eines eigenen Erfolges den Titelgewinn feiern. In der Hinrunde gelang dem SV ein hart umkämpfter 9:7-Sieg. hpw