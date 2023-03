Svenja Hepp Badens Beste der „M 11“

Die junge Tischtennisspielerin Svenja Hepp vom FC Külsheim hat jüngst einen großen Erfolg errungen. Sie wurde bei der Badischen Tischtennis-Verbandsrangliste 2023 in Weinheim Siegerin ihrer Altersklasse beim Nachwuchs.

Svenja Hepp trat bei den Ranglistenspielen des Verbandes in der Altersklasse „Mädchen 11 Einzel“ an, in elterlicher Begleitung und natürlich auch der von Christian Behringer, ihres Heimtrainers beim FC Külsheim. Die sportlichen Kontrahentinnen kamen aus den bekannten Tischtennis-Hochburgen TTV Weinheim-West, TTC Karlsruhe-Neureut, TTV Ettlingen, TTG Walldorf, TTC Forchheim, SG Rüppurr und TTC Wiesloch-Baiertal.

Nach sieben spannenden Begegnungen wies das Tableau für Svenja Hepp ausschließlich 3:0-Erfolge aus, ein Zeichen für spielerische Stärke und hinreichende Konstanz. Svenjas Ergebnisse summierten sich zu 7:0 Spielen und 21:0 Sätzen, was letztlich den Sieg bei der diesjährigen Badischen Tischtennis-Verbandsrangliste bedeutete. Trainer Christian Behringer kommentierte mit einem anerkennenden „Mega-Leistung“.