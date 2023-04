Starke Gegner

Gleich zwei Tischtennis-Nachwuchsteams der SG Niklashausen/ Külsheim hatten sich über den Bezirks- und den Regionspokal für die Finalspiele des Badischen Verbandspokals 2023 qualifiziert. Hier waren die jeweiligen Gegnerinnen und Gegner dann aber letztendlich doch eine Nummer „zu groß“.

Die Gewinner der jeweiligen Bezirkspokale hatten sich in Wilferdingen (Tischtennisbezirk Pforzheim) getroffen, um die Sieger bei den Schülerinnen und bei den Schülern, bei den Mädchen und bei den Jungen auszuspielen. Wer von den Mannschaften in den einzelnen Wettbewerben gegen wen zu spielen hatte, das wurde innerhalb der vier Wettbewerbe vorab ausgelost. Es ging um Urkunden des Badischen Tischtennis-Verbandes. Die jeweiligen Erstplatzierten erhielten zudem Pokale.

Der SG Niklashausen/Külsheim trat im Verbandspokal der „Mädchen 19“ in der Besetzung Alexandra Klimczak, Hannah Mildenberger, Sarah Ebner an. In einer Runde „Jeder gegen Jeden“ musste das Trio trotz trotz großen Einsatzes zwei 0:4-Niederlagen hinnehmen, die eine gegen den TTC Gemmingen, die andere gegen den TV Großsachsen.

Die „Jungen 15“ spielten in der Aufstellung „Jannis Würzberger, Vitus Klebes, Bastian Hepp“. Im Halbfinale unterlagen die Jungs dem FV Wiesental knapp mit 3:4, danach im Spiel um Platz drei dem TTC Wiesloch-Baiertal mit 2:4.

Trotz der Niederlagen nahmen die jungen Sportlerinnen und Sportler von diesem für sie außergewöhnlichen Tag viele neue sportliche Eindrücke und Erfahrungen auf den Weg mit nach Hause.