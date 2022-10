Spitzenteams ungefährdet

Fünf Partien stehen in den nächsten Tagen in der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren an.

TTC Neckargerach/Guttenbach – SV Adelsheim II (Donnerstag, 20 Uhr). In der Partie zwischen dem TTC Neckargerach/Guttenbach (2:4 Punkte) und dem SV Adelsheim II (3:5) treffen bereits am heutigen Donnerstag zwei Teams aufeinander, die möglichst zügig zählbaren Raum zu den Abstiegsplätzen schaffen wollen. Die Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte stehen von der bisherigen Punkteausbeute betrachtet eng auf eng. Der mögliche Sieger der Partie verbessert sich sichtbar.

SV Niklashausen II – FC Lohrbach II (Freitag, 20 Uhr). Spitzenreiter SV Niklashausen II (8:0) hat Tabellenvorletzten FC Lohrbach II (2:8) zu Gast. Der SV präsentiert sich derzeit in starker Form und wird sich auch vom FC nicht aufhalten lassen. Zudem weisen die die Spielstärke abbildenden Q-TTR-Werte deutlich auf große Vorteile für die Gastgeber hin.

SV Adelsheim II – TV Eberbach (Samstag, 18 Uhr). Die Partie zwischen dem SV Adelsheim II (3:5) und dem TV Eberbach (2:2) führt zwei momentane Tabellennachbarn an der Platte zusammen. Während die Gastgeber bisher mehrheitlich in ihrer Stammbesetzung angetreten sind, wies die Aufstellung der Gäste zuletzt diesbezüglich Lücken auf. Je nach Aufstellung des TV steigen oder fallen die Chancen des SV.

TTC Korb – TTC Limbach (Samstag, 18.30 Uhr). Der TTC Korb (8:4) findet sich derzeit in einer Tabellenregion wieder, die deren Gäste des TTC Limbach (3:5) wie im Vorjahr anstreben. Die Gastgeber wollen ihren bisherigen insgesamt guten Lauf zeitlich und punktuell noch etwas ausdehnen, der TTC holt Schwung für die weiteren Partien der Vorrunde, bei denen eine bessere Punktausbeute als bisher möglich sein kann.

FC Külsheim – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 19 Uhr). Der FC Külsheim (6:0) ist strebt derzeit auf noch mehr Pluspunkte, welche den Rang im vorderen Tabellendrittel zementieren. Die SG Höpfingen/walldürn (2:8) hofft nach dem doppelten Punktgewinn vor Wochenfrist auf einen weiteren Zuwachs auf der Habenseite. Die Favoritenstellung allerdings liegt eindeutig bei den Gastgebern. hpw