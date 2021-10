Spitzenspiel wird zur klaren Sache

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren wurden von sechs ursprünglich angesetzten Partien lediglich deren drei auch ausgespielt. In der Spitzenpartie Spvgg. Hainstadt – TTC Schefflenz setzte sich der alte und neue Tabellenführer aus Hainstadt nachdrücklich mit 9:2 durch. Der TTC Limbach besiegte den TTC Korb knapp mit 9:7, in der Begegnung BJC Buchen II – TSV Assamstadt trennte man sich unentschieden 8:8. Bei zwei Spielen traten die Gästeteams nicht an, TSV Assamstadt – SG Höpfingen/Walldürn wurde kurzfristig auf Anfang Dezember verlegt.

Spvgg. Hainstadt – Schefflenz 9:2

Hainstadt: (Einzel) Geißelhardt, Preuhs, Gremminger, Bekpen, Herberich, Kisling, (Doppel) Geißelhardt / Herberich, Preuhs / Bekpen, Gremminger / Kisling

Schefflenz: (Einzel) Siebert, Semar, Waschitschek, Mack, Körner, Fichter, (Doppel) Siebert / Fichter, Semar / Körner, Waschitschek / Mack

Spielverlauf: 1:0 - 5:0 Geißelhardt / Herberich, Preuhs / Bekpen, Gremminger / Kisling, Geißelhardt, Preuhs, 5:1 - 5:2 Mack, Waschitschek, 6:2 - 9:2 Herberich, Kisling, Geißelhardt, Preuhs

Die Begegnung zwischen den beiden zuvor noch verlustpunktfreien Mannschaften der Spvgg Hain-stadt und des TTC Schefflenz verlief insgesamt unspektakulär und für das spielstarke Heimteam erfolgreich. Die Spvgg gewann alle drei Eingangsdoppel in höchstens vier Sät-zen. Das heimische Spitzenpaarkreuz mit Geißelhardt und Preuhs vergrößerte die heimische Führung mit Dreisatzerfolgen auf 5:0.

Gegenwind entfachte das mittlere Paarkreuz des TTC, Mack (3:2 über Gremminger) und Waschitschek (3:1 gegen Bekpen) verkürzten auf 2:5 aus Sicht der Gäste.

Danach übernahmen die Hainstadter Hausherren wieder das sportliche Kommando. Nach und nach fügten Herberich, Kisling sowie erneut Geißelhardt und Preuhs mit Erfolgen in drei beziehungsweise vier Sätzen die abschließenden Punkte zum klaren Spvgg.-Heimsieg hinzu.

TSV Tauberbischofsheim - TTC Korb 9:0. Die Gastmannschaft ist nicht angetreten.

TV Eberbach – BJC Buchen II 9:0. Die Gastmannschaft ist nicht angetreten.

TTC Limbach – TTC Korb 9:7

Limbach: (Einzel) Marco Trappmann, Sigmund, René Trappmann, Klaus Trappmann, Schwarzin-ger, Pfeiffer, (Doppel) M. Trappmann / Sigmund, R. Trappmann / Pfeiffer, K. Trappmann / Schwarzinger.

Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Speiser, Daniel Vetter, Kaminski, (Doppel) Fro-ede / Metzger, Th. Vetter / D. Vetter, Speiser / Kaminski.

Spielverlauf: 1:0 M. Trappmann / Sigmund, 1:1 Froede / Metzger, 2:1 - 3:1 . Trappmann / Schwarzinger, M. Trappmann, 3:2 Froede, 4:2 R. Trappmann, 4:3 - 4:4 Th. Vetter, Kaminski, 5:4 - 6:4 Pfeiffer, M. Trappmann, 6:5 Metzger, 7:5 - 8:5 R. Trappmann, K. Trappmann, 8:6 - 8:7 D. Vetter, Kaminski, 9:7 M. Trappmann / Sigmund.

Buchen II – TSV Assamstadt 8:8

Buchen II: (Einzel) Schleißinger, Albrecht, Scheuermann, Scheurich, Müller, Schäfer, (Doppel) Schleißinger / Albrecht, Scheuermann / Scheurich, Müller / Schäfer

Assamstadt: (Einzel) Mutsch, Jochen Ansmann, Müller, Eckert, Achim Ansmann, Eichhorn, (Doppel) Mutsch / J. Ansmann, Müller / A. Ansmann, Eckert / Eichhorn

Spielverlauf: 1:0 Schleißinger / Albrecht, 1:1 - 1:2 Mutsch / J. Ansmann, Eckert / Eichhorn, 2:2 - 3:2 Schleißinger, Albrecht, 3:3 - 3:4 Eckert, Müller (TSV), 4:4 Müller (BJC), 4:5 A. Ansmann, 5:5 - 6:5 Schleißinger, Albrecht, 6:6 - 6:8 Müller (TSV), Eckert, A. Ansmann, 7:8 - 8:8 Schäfer, Schleißinger / Albrecht.