Spitzenspiel steigt bei der Spvgg. Hainstadt: Tauberbischofsheim kommt

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost nimmt am Wochenende mit vier Partien das Spielgeschehen wieder auf und komplettiert die im Dezember unterbrochene Vorrunde. Es ist schwierig vorherzusagen, wie die Mannschaften die lange Pause verkraftet haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TV Eberbach - FC Külsheim II (Freitag, 20.30 Uhr). Der TV Eberbach (8:8) empfängt den aktuellen Tabellennachbarn FC Külsheim II (11:5). Die Gastgeber gelten momentan als Team, das im Mittelfeld der Liga einzuordnen ist, die Gäste könnten bei optimalem Verlauf der weiteren Saison den Relegationsplatz nach oben erreichen. Der TV weist im vorderen Paarkreuz höhere QTTR-Werte auf, der FC im dritten Paarkreuz.

TTC Schefflenz – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 17.30 Uhr). Beim TTC Schefflenz (13:3) ist die SG Höpfingen/Walldürn (3:13) zu Gast. Während der TTC mitten im Aufstiegsrennen zumindest über die Relegation steckt, plagen die SG auf dem vorletzten Tabellenplatz liegend derzeit Abstiegssorgen. Beide Teams wissen um ihre jeweilige Situation. Die Gastgeber gehen als Favoriten in diese Partie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spvgg. Hainstadt – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 18 Uhr). Die Spvgg. Hainstadt (16:0) und der TSV Tauberbischofsheim (12:4) bestreiten die Spitzenbegegnung des Spieltages. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen, die Spvgg als Tabellenführer weist eine blüten-weiße Weste auf, der TSV spielte bereits vier Mal unentschieden. Sofern die Tauberaner noch ganz nach vorne wollen, müssen sie den Hainstadtern ein sportliches Bein stellen. Indes sind die Gastgeber Favorit.

BJC Buchen II – TTC Limbach (Samstag, 19.30 Uhr). Mit dem BJC Buchen II (5:11) und dem TTC Limbach (8:8) begegnen sich Tabellennachbarn. Der BJC ist derweil noch in Reichweite der Abstiegsränge, der TTC nach einer bisher gut verlaufenen Saison im Mittelfeld der Tabelle. Von den QTTR-Werten her haben beide Teams ähnliche Voraussetzungen. Sollten die Buchener allerdings wieder von personellen Problemen gebeutelt sein, so haben die Gäste die besseren Karten. hpw