Spitzenspiel in Eberbach

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren präsentiert am Wochenende ein volles Programm, denn jede Mannschaft ist im Einsatz.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Tauberbischofsheim (Freitag, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (1:5) erwartet am Freitag die „Erste“ des TSV Tauberbischofsheim (3:1). Die Gastgeber haben zwei Niederlagen gegen stärker einzuschätzende Mannschaften bezogen und gegen den TTC Korb remisiert. Die Gäste spielten ein Unentschieden gegen BJC Buchen II und gewannen eine weitere Partie kampflos. Im vorderen Paarkreuz erscheinen die Gäste per Stammbesetzung mit stärkerer Aufstellung, im dritten Paarkreuz sieht es dann eher ausgeglichen aus.

FC Külsheim II – BJC Buchen II (Freitag, 20.15 Uhr). In der Brunnenstadt treffen der FC Külsheim II (2:2) und der BJC Buchen II (2:4) aufeinander. Die Gastgeber weisen bisher eine Niederlage gegen den Spitzenreiter auf und einen Sieg beim TTC Korb. Die Gäste spielten zwei Mal remis und verloren einmal kampflos. Im hypothetischen Vergleich der Paarkreuze lässt sich lediglich im dritten ein Vorteil der Külsheimer ablesen.

TTC Korb – TTC Schefflenz (Samstag, 15 Uhr). Am Samstag steht auch der Vergleich zwischen dem TTC Korb (1:7) und dem TTC Schefflenz (2:2) an. Beide Teams haben wohl noch an den jüngsten Ergebnissen zu knabbern. Die Mannschaft aus Korb musste zuletzt eine knappe 7:9-Niederlage quittieren, die Gäste erlitten beim Spitzenreiter Hainstadt eine deutliche Schlappe. Von den zu erwartenden Aufstellungen her sind die Schefflenzer Favoriten.

TTC Limbach – TSV Assamstadt (Samstag, 18 Uhr). Die sportlichen Widersacher der Partie zwischen dem TTC Limbach (2:2) und dem TSV Assamstadt (1:1) agierten am vergangenen Wochenende erfolgreich. Die Gastgeber konnten den TTC Korb 9:7 besiegen, die Gäste holten beim BJC Buchen II einen Zähler. Beide Teams nehmen den entsprechenden Schwung mit, eine ausgeglichene Begegnung wäre keine Überraschung.

TV Eberbach – Spvgg Hainstadt (Samstag, 18 Uhr). In Eberbach begegnen sich mit dem heimischen TV (4:2) und Spitzenreiter Spvgg Hainstadt (8:0) die beiden Mannschaften, welche derzeit in der Tabelle ganz oben stehen. Beim TV Eberbach stehen ein Sieg bei der SG Höpfingen/Walldürn an, eine Niederlage in Schefflenz und ein kampfloser Sieg. Die Gäste haben bisher vier eindeutige Siege eingefahren und gelten auch in Eberbach als Favoriten, was der Blick auf die Q-TTR-Werte unterstreicht. hpw