Spitzenreiter steht vor schwerer Prüfung

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren setzt die Vorrunde an diesem Wochenende mit vier Partien fort. Spitzenreiter TTC Korb steht vor der Prüfung beim SV Adelsheim II, Meisterschaftsfavorit SV Ni-klashausen II empfängt den FC Külsheim II. Der TV Eberbach ist Favorit beim FC Lohrbach II, der TTC Neckargerach/Guttenbach gegen die SG Höpfingen/ Walldürn.

SV Niklashausen II – FC Külsheim II (heute, Freitag, 20 Uhr). In der Partie zwischen dem SV Niklashausen II (4:0 Punkte) und dem FC Külsheim II (4:2) kommt es zum sportlichen Vergleich zweier Teams mit bisher positiver Bilanz. Der Aufsteiger aus Niklashausen hat bereits deutlich gemacht, dass das Saisonziel den Q-TTR-Werten entsprechen kann, nämlich ein Platz ganz vorne. Der FC Külsheim II wird dagegenhalten, ein SV-Sieg ist indes zu erwarten.

SV Adelsheim II – TTC Korb (Freitag, 20 Uhr). Eine zweite Begegnung des heutigen Freitags führt den SV Adelsheim II (2:2) und Tabellenführer TTC Korb (6:2) zusammen. Das Aufsteigerteam der Adelsheimer Zweiten hat sichtbar bereits im neuen Umfeld punkten können. Demgegen-über steht der gute Lauf der Gäste im ersten Saisonabschnitt. Von den Q-TTR-Werten her stehen die Spieler aus Korbzumindest leicht besser da. FC Lohrbach II – TV Eberbach (Samstag, 18 Uhr). Die Begegnung zwischen dem FC Lohrbach II (0:6) und dem TV Eberbach (2:0) weist nach einem Blick auf die bisherigen Ergebnisse der Saison auf Vorteile der Gäste. Auch der Vergleich der Q-TTR-Werte deutet in die gleiche Richtung. Der Heimvorteil wiederumkönnte die Chancen für den FC erhöhen. TTC Neckargerach/Guttenbach – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 18.45 Uhr). Zum Abschluss dieses Spieltages treffen der TTC Neckargerach/Guttenbach (0:2) und die SG Höp-fingen/Walldürn (0:6) aufeinander. Beide Mannschaften haben im Verlauf der bisherigen Saison noch keine Zähler ernten können. Nimmt man den Heimvorteil und die etwas höheren aktuellen Q-TTR-Werte als Grundlage, so ergeben sich hier Pluspunkte für den gastgebenden TTC Neckargereach/Guttenbach. hpw