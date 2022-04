Spitzenreiter Seckach muss auf der Hut sein

Die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen der Herren wartet an diesem Wochenende mit einem vollen Programm auf. Im Wettstreit um den direkten Aufstieg in die Bezirksliga Ost hat der Tabellenzweite SV Niklashausen II beim TSV Oberwittstadt die wohl leichtere Aufgabe als der Tabellenführer SV Seckach, der bei der Spvgg. Hainstadt II antritt.

Spvgg Hainstadt II – SV Seckach (Freitag, 8. April, 20 Uhr). Die Spvgg. Hainstadt II (15:9) trifft bereits am Freitag gegen Spitzenreiter SV Seckach (24:0) an. Die Spielvereinigung hat sich in dieser Saison in der vorderen Tabellenhälfte etabliert und kann auch für den Tabellenführer ein sportlich gefährlicher Widerpart sein. Die Seckacher müssen wohl alles aufbieten, um auch in wenigen Tagen weiter mit weißer Weste dazustehen. In der ersten Partie der Saison gewann der SV Seckach mit 9:2.

TV Hardheim – SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 9. April, 17.30 Uhr). In der Hardheimer Walter-Hohmann-Halle begegnen sich der dortige TV (6:18) und die SG Dörlesberg/Nassig (10:14). Die Gastgeber ringen darum, aus der der Tabellenregion gefährdeter Teams ins Mittelfeld zu kommen. Die SG hatte zuletzt personelle Probleme und ist in der Tabelle in die zweite Hälfte abgerutscht. Im Vergleich der Vorrunde Mitte November landete die SG einen 9:2-Sieg.

SV Dertingen – ETSV Lauda (Samstag, 9. April, 18 Uhr). Mit dem SV Dertingen (15:9) und dem ETSV Lauda (15:9) spielen zwei punktgleiche Mannschaften gegeneinander. Der gastgebende SV hat in der Rückrunde 6:0 Zähler zu Buche stehen und will den daraus entstehenden Schwung in dieses Match mitnehmen. Die Gäste haben je einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage zu vermelden. In der Hinrunde gewann der ETSV Lauda hoch mit 9:2.

TSV Oberwittstadt – SV Niklashausen II (Samstag, 9. April, 18 Uhr). Der Tabellenvorletzte TSV Oberwittstadt (3:21) hat den Tabellenzweiten SV Niklashausen II (22:2) zu Gast. Die Gastgeber benötigen jeden Zähler, um in der Abstiegszone mögliche Chancen wahrnehmen zu können. Allerdings erscheint es wenig wahrscheinlich, dass sich der TSV gerade gegen den SV durchsetzen kann, welcher mitten im Aufstiegsrennen einen doppelten Punktgewinn anstrebt.

FC Hettingen – SC Grünenwört (Samstag, 9. April, 18 Uhr). Der FC Hettingen (9:15) empfängt den SC Grünenwört (1:23). Die Hettinger haben in den vergangenen Wochen auch vier Pluspunkte registrieren können, welche das im Kampf um den Klassenerhalt voran gebracht haben. Für den SC Grünenwört bestehen nach momentanem Stand nur wenig Chancen, die Klasse noch zu halten, auch wenn die Mannschaft achtbare Ergebnisse erzielt. In der Hinrunde gewann der FC Hettingen mit 9:4.

