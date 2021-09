Spannung garantiert

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost werden zum Saisonbeginn die Karten neu gemischt. Niemand weiß genau, wie die Mannschaften aus der Corona-bedingten Pause seit Oktober 2020 heraus gekommen sind. Die ersten beiden Begegnungen heute lauten: SG Höpfingen/Walldürn – TV Eberbach und FC Külsheim II – Spvgg Hainstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Höpfingen/Walldürn - TV Eberbach (Freitag, 17. September, 20 Uhr). Hier kann durchaus mit einer spannenden Auseinandersetzung gerechnet werden. Die Gäste müssen in dieser Saison auf zwei ihrer besten bisherigen Mitspieler wegen Wechsels verzichten, die Gastgeber zeigen sich seit Jahren als kampfstarkes Team. Der Blick auf die die Spielstärke kennzeichnenden Q-TTR-Werte zeigt durchschnittliche Vorteile für den TV Eberbach.

FC Külsheim II – Spvgg. Hainstadt (Freitag, 17. September, 20.15 Uhr). Die Gastgeber streben in dieser Saison einen Platz abseits der Abstiegsränge an, die Gäste wollen in der Tabelle wohl etwas höher klettern. Die Q-TTR-Werte sehen das Team die Hainstadter auf den drei vorderen Positionen deutlich im Vorteil, die Brunnenstädter leicht auf den drei folgenden Positionen. In der Vorsaison siegten die Gäste im Auftaktmatch mit 9:3. hpw