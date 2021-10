Souveränes Spitzenduo

Beide Spitzenreiter der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen haben ihre Begegnungen mit 9:5 erfolgreich gestaltet, der SV Seckach gegen den SC Grünenwört, der SV Niklashausen II gegen den SV Dertingen. Der TV Hardheim fuhr gegen den TSV Oberwittstadt ein klares 9:1 ein, die Partie SG Dörlesberg/Nassig – Spvgg Hainstadt endete mit einem Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Seckach – SC Grünenwört 9:5

Seckachs Marco Eckl erwartet konzentriert eine Angabe. © Siegmann

Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Thomaier, Astor, Parstorfer, Schall, (Doppel) Eckl / Siegmann, Thomaier / Astor, Parstorfer / Schall.

Grünenwört: (Einzel) Degen, Felde, Grein, Hörtreiter, Theis, Müller, (Doppel) Hörtreiter / Müller, Degen / Felde, Grein / Theis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spielverlauf: 1:0 - 3:0 Eckl / Siegmann, Thomaier / Astor, Parstorfer / Schall, 3:1 Felde, 4:1 - 5:1 Siegmann, Thomaier, 5:2 Grein, 6:2 - 8:2 Parstorfer, Schall, Eckl, 8:3 - 8:5 Felde, Grein, Hörtreiter, 9:5 Parstorfer.

Co-Spitzenreiter SV Seckach ging bei seinem 9:5-Erfolg gegen den SC Grünenwört mit drei gewon-nenen Eingangsdoppel sicher in Führung. Felde (3:2 über Eckl) verkürzte für die Gäste, bevor Sieg-mann und Thomaier für die Gastgeber auf 5:1 erhöhten. Grein brachte die Grünenwörter auf 2:5 heran, Seckachs drittes Paarkreuz mit Parstorfer und Schall baute den heimischen Vorsprung auf 7:2 aus, Eckl stellte in dem Treffen der Spitzenspieler mit einem 3:1 gegen Degen gar auf 8:2. Grünenwörts Felde erwies sich als stärkster Akteur im Spitzenpaarkreuz und gewann auch seine zweite Partie, diesmal gegen Siegmann, in fünf Durchgängen. Nach Gästeerfolgen von Grein und Hörtreiter kamen diese auf 5:8 heran, ehe Parstorfer mit seinem zweiten Sieg den Heimsieg sicherstellte.

Niklashausen II – SV Dertingen 9:5

Niklashausen II: (Einzel) Heiko Heß, Hamann, Rainer Heß, Drach, Siegfried Sorger, Robert Sorger, (Doppel) H. Heß / Hamann, R. Heß / Drach, S. Sorger / R. Sorger

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Holzmann, Keller, Hill, Dinkel, (Doppel) Braun / Hill, Holzmann / Keller, Semmler / Dinkel

Spielverlauf: 1:0 H. Heß / Hamann, 1:1 Braun / Hill, 2:1 - 3:1 S. Sorger / R. Sorger, H. Heß, 3:2 Braun, 4:2 R. Heß, 4:3 Holzmann, 5:3 - 7:3 S. Sorger, R. Sorger, H. Heß, 7:4 Semmler, 8:4 R. Heß, 8:5 Keller, 9:5 S. Sorger

TV Hardheim – Oberwittstadt 9:1

Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kuhn, Ralf Wagner, Alexander Wagner, Großkinsky, Gärtner, (Dop-pel) Oelerking / A. Wagner, Kuhn / Großkinsky, R. Wagner / Gärtner.

Oberwittstadt: (Einzel) Franz Eberhard, Brand, Daniel Eberhard, Wolz, Oschmann, Albrecht, (Doppel) F. Eberhard / D. Eberhard, Brand / Oschmann, Wolz / Albrecht.

Spielverlauf: 1:0 - 6:0 Oelerking / A. Wagner, Kuhn / Großkinsky, R. Wagner / Gärtner, Oelerking, Kuhn, R. Wagner, 6:1 D. Eberhard, 7:1 - 9:1 Großkinsky, Gärtner, Oelerking.

Dörlesberg/N. – Hainstadt II 8:8

Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Hönig, Volker Goldschmitt, Hardy Goldschmitt, Hirschinger, Schulz, Eirich, (Doppel) Hönig / Schulz, H. Goldschmitt / Hirschinger, V. Goldschmitt / Eirich

Hainstadt II: (Einzel) Preuhs, Gramlich, Gentner, Okorafor, Meidel, Ritter, (Doppel) Preuhs / Okorafor, Gramlich / Ritter, Gentner / Meidel

Spielverlauf: 1:0 Hönig / Schulz, 1:1 - 1:2 Preuhs / Okorafor, Gentner / Meidel, 2:2 - 5:2 Hönig, V. Goldschmitt, H. Goldschmitt, Hirschinger, 5:3 Ritter, 6:3 - 7:3 Eirich, Hönig, 7:4 - 7:6 Gramlich, Gentner, Okorafor, 8:6 Schulz, 8:7 - 8:8 Ritter, Preuhs / Okorafor