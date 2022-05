In der Tischtennis-Verbandsoberliga 1 hatte sich der SV Niklashausen mit dem Erreichen des zweiten Tabellenplatzes die Chance zum Aufstieg in die Oberliga erspielt. Nun kann man am Sonntag, 8. Mai, um 14 Uhr in Kirchheim/Teck gegen den Oberliga-Achten VfL Kirchheim um den begehrten Oberligaplatz kämpfen.

Eigentlich sollte das Ganze als Dreikampf zwischen Niklashausen, Kirchheim sowie

...