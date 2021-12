So soll es klappen

Das Präsidium von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) hat sich im Hinblick auf die Fortsetzung der Mannschaftsspielrunde 2021/22 einstimmig für eine weitere Vorgehensweise entschieden. Zielsetzung ist dabei, den Versuch zu unternehmen, die Spielzeit fortzusetzen. Abhängig ist die dargestellte Planung von der weiteren Entwicklung der Corona-Situation und den daraus resultierenden politischen Entscheidungen hinsichtlich der Corona-Landesverordnung.

Erst dann wird sich zeigen, ob die von den TTBW-Gremien erarbeiteten Planungen umsetzbar sind. Die Bezirke und die Vereine sollen auf diese Weise zumindest für die noch bis 22. Dezember zu erfolgende Mannschaftsmeldung eine gewisse Planungssicherheit erhalten. Eine technische Umstellung in click-TT ist noch vorzunehmen, damit die geplanten Änderungen sämtlich funktionieren. Deshalb werden die Spielleiter erst tätig, sobald die click-TT-Umstellung per separatem Schreiben freigegeben wird.

Die noch offenen Spiele der Vorrunde (dies inkludiert alle Spiele, die ab dem 4. Dezember geplant waren, auch die, die bereits abgesagt waren) müssen im Zeitraum 15./16. Januar bis einschließlich erstes Februar-Wochenende (5./6. Februar) gespielt werden, inklusive des Wochenendes 22./23. Januar. Diese Spiele sollen die Spielleiter spätestens bis zum 1. Januar ansetzen. Die Mannschaften können die Spiele bis zum 5./6. Februar im gegenseitigen Einvernehmen frei verlegen. Verlegungen auf einen späteren Zeitraum sind nur in Absprache mit dem Spielleiter und nur in absoluten Ausnahmefällen möglich.

Die Rückrunde soll ab dem 12./13. Februar starten und wird bis zum 21./22. Mai verlängert (vier zusätzliche Spieltage) und die Relegation auf den 28. Mai festgesetzt. Ausnahme ist die Verbandsoberliga, die bis zum 1. Mai beendet sein muss, da dort die Relegation zur Oberliga am 7. Mai ansteht. Mögliche vereinsinterne Duelle, die bis 5./6. Februar angesetzt waren, müssen bis spätestens 7. März gespielt sein, ggf. auch im Training. Die Bezirke, die Rückrundenspielpläne sonst erst im Dezember erstellen, sollen die Spielpläne ebenfalls erst ab 12./13. Februar erstellen.

Die an den Wochenenden vom 15./16. Januar bis zum 5./6. Februar angesetzten Rückrundenspiele sollen von den Spielleitern auf „unbekannt verlegt“ gesetzt werden. Für diese Spiele sollen sich die Vereine bis zum 7. März im gegenseitigen Einvernehmen auf einen neuen Termin einigen, da die Spielleiter keine Termine für die Zeit nach Ostern zur Verfügung haben. Wenn dies nicht gelingt, werden die Spielleiter die noch offenen Spiele ansetzen.

Je nach Situation wird TTBW Ende Januar darüber entscheiden, ob es möglich ist, die restliche Saison so durchzuführen wie oben beschrieben geplant.

Für die Bezirke, die Spielklassen in Halbrunden spielen (hauptsächlich Jugend), werden zwei Vorschläge angeboten. 1. Die Vorrunde zu beenden und die Spiele nicht nachzuholen. Anschließend werden die Spielklassen zur Rückrunde neu eingeteilt. 2. Die Vorrunde wird ebenfalls bis zum 6. Februar beendet. Anschließend wird eine Einteilung für die Rückrunde erstellt. Die erste Variante ist die einfachere. Die Bezirke entscheiden dies jedoch selbst und teilen dies der Geschäftsstelle mit.

Die Durchführung der Pokalwettbewerbe bleibt im Ermessen der Bezirke. Für die Qualifikation zu den Regions-Pokalmeisterschaften wird der Meldetermin um 14 Tage, auf den 14. Februar, verschoben.

Nichtantreten und Streichung/Zurückziehen – auch wenn eine Mannschaft mehr als zweimal in der Saison nicht antritt, wird sie nicht gestrichen. Dazu folgende Änderung von WO/AB G 7.2.1. Dieser Passus wird bis 30. Juni 2022 ausgesetzt. Eine Mannschaft, die zurückgezogen worden ist, kann in der nachfolgenden Spielzeit in der darunterliegenden Spielklasse gemeldet werden.

In der Spielzeit 2021/22 werden grundsätzlich keine Ordnungsgebühren ausgesprochen, wenn das Nichtantreten dem Spielleiter und dem Gegner bis 48 Stunden vorher mitgeteilt wurde oder die Mannschaft nicht komplett antritt.